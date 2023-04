Consuelo Duval exhibe a Federica Quijano; la acusa de tirar perros a la calle

CIUDAD DE MÉXICO.— Consuelo Duval es una de las famosas del mundo del espectáculo que se distingue por su sinceridad. Sin embargo, esta cualidad la ha vinculado a diversas polémicas y situaciones incómodas, tal es el caso del señalamiento que ha hecho en contra de la diputada federal Federica Quijano a quien señaló de abandonar perros en la calle luego de rescatarlos.

A través de redes sociales, la conductora del programa Netas Divinas exhibió a la también integrante del grupo Kabah, por lo que su comentario, mismo con el que culpó a la cantante de abandono a mascotas, de inmediato generó revuelo.

Consuelo Duval arremete en contra de Federica Quijano; la culpa de abandonar a un perro en la calle

Federica Quijano es una de las celebridades que se ha dicho amante de los animales por ello ha mostrado las veces en las que ha rescatado a una mascota que se ha encontrado en situación de calle.

Sin embargo, Consuelo Duval se ha lanzado en contra de ella. La noche del 25 de abril la también la comediante y actriz emitió una fuerte acusación hacia la diputada federal de Yucatán. Y es que de acuerdo con las palabras de Consuelo, Federica Quijano abandonó a varios perro en la calle.

Este polémico comentario lo escribió en una publicación de Instagram que realizó la intérprete de "La calle de las sirenas". En él se puede ver a la cantante, quien presentó públicamente a la nueva integrante de su familia, una perrita, la cual señaló que aún no sabe qué nombre ponerle, y que le regalo su hermano, el también vocalista Apio Quijano.

"... Mi hermanito Apio Quijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba pero siempre en mi casa tuve perrhijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado, me hizo muy feliz...", escribió la política.

Y fue en los comentarios que recibió esta publicación que destacó la acusación de Consuelo a Federica: "Rezo para que no lo tires a la calle cuando crezca como lo hiciste con los que 'dizque' rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar", puntualizó la conductora de Netas Divinas. Consuelo Duval se lanzó contra Federica Quijano

Tras este señalamiento, Apio Quijano, el hermano de la diputada federal por el Partido Verde, salió en su defensa: "¿Perdón, te hackearon la cuenta? No creo que tú podrías escribir algo así, honestamente no eres esa clase de personas".

Pero también los seguidores de Janine Patricia Quijano Tapia, mejor conocida como Federica Quijano comenzaron a defenderla con comentarios como: "No sé cuál sea tu experiencia. Aquí en Yucatán rescató a una cachorrita, después de que la llevó al veterinario, le pusieron sus vacunas y desparasitante, me la dio en adopción", señaló una internauta. El hermano de Federica Quijano salió en su defensa

A pesar del revuelo que se desató, Consuelo Duval no respondió a posteriores comentarios por lo que generó el enojo de algunos internautas, pero también dejó intrigados a unos cuantos sobre el compromiso de la cantante de Kabah con los animales que rescata.

Consuelo Duval suele exhibir a los famosos que ''tiran'' a sus perros a la calle

Federica Quijano no sería la única persona a quien Consuelo Duval señaló por tener un mal comportamiento con sus perros.

Hace algunos meses, Bárbara de Regil compartió un vídeo en el que aparecía cargando a su perrita Kai y a un grupo de cachorros, sin embargo, en su intento por tomarlos todos al mismo tiempo, uno de los perritos se giró y por poco se cae.

Esta acción generó el disgusto de la actriz, comediante y conductora de TV, quien le escribió a la modelo una carita llorando además de señalarle: "Lo tuyo no es tener perros"; Bárbara de Regil no respondió el comentario, pero internautas reaccionaron a las palabras de Consuelo.

