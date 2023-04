El youtuber Candres Peredo exhibe acoso de un Uber en Ciudad de México: ''Que te corten la...''

El creador de contenidos Candres Peredo, conocido por explicar las tendencias del momento en su canal, se mudó a México poco después de la pandemia, para poder crecer sus proyectos. Y aunque ha tenido muy buenas experiencias y oportunidades laborales en la capital mexicana, desde coberturas de alfombras rojas hasta encuentros con varios artistas; la tarde del jueves desató preocupación entre sus seguidores al compartir el presunto acoso que vivió por parte del conductor de un Uber en su regreso a casa.

"Ayuda, mi uber es el más homofóbico y tengo miedo", escribió el youtuber acompañando el mensaje con una fotografía en la que se mostraba incómodo mientras iba en un auto.

Candrés Peredo, nacido en Bolivia hace 31 años; grabó varios clips cortos que dejó colgados como evidencia en la red social Twitter, para exhibir los comentarios inapropiados que recibió por parte del conductor, quien comenzó a darle insinuaciones sobre conseguir mujeres e incluso sobre cómo los homosexuales deberían ser exterminados.

Si bien, Candrés Peredo no suele hablar de su vida privada en su canal de YouTube y tampoco exhibe mucho de sí mismo en sus redes sociales; se sabe que es parte de la comunidad LGBT+. Aunque no explicó realmente el por qué comenzó la charla, sí se mostró preocupado por el tono que llevaba la conversación del conductor de Uber, al que le mostró varias veces una sonrisa incómoda.

"Todo el camino hablando de los maricones y que hay que exterminarlos… y yo acá", escribió para acompañar uno de los vídeos en los que se escucha al hombre comentar que para acabar con las personas gays debían de darles hormonas o "que te corten la rea... y que cuando pase el tiempo te des cuenta de que tenías un pinche trauma y que en realidad lo tuyo no es anal...".

Todo el camino hablando de los maricones y que hay que exterminarlos… y yo acá uD83EuDD72 pic.twitter.com/ThniO7o1yf — Candrés Peredo (@candresperedo) April 28, 2023

El youtuber también evidenció en machismo del conductor al hablar sobre pagar mujeres por placer, refiriéndose a algunas por su etnia.

Me da miedo que no deja de mirar al retrovisor para ver mis reacciones o charlar, ahora paso a como se cogería a una “mulata de ojos azules”uD83DuDE23 pic.twitter.com/JMLoGZltb5 — Candrés Peredo (@candresperedo) April 28, 2023

Finalmente, el creador de contenidos confirmó a sus seguidores que ya se encontraba en casa y también aclaró el por qué continúo el viaje y no se bajó del vehículo al sentirse incómodo con los comentarios homofóbicos y machistas del conductor.

"Llegue a mi casa, estaba con 5% de pila y hay partes de la Cdmx que todavía no ubico bien, me daba miedo bajarme y que se apague mi celu, grabe lo sucedido por si uber me pide, les compartí para que tbn uds tengan cuidado porque estas cosas siguen sucediendo, sí me asuste", explicó a sus 76 mil seguidores en Twitter.

¿Quién es Candres Peredo?

Carlos Andres Peredo Molina, mejor conocido como Candres Peredo, es un youtuber boliviano de ascendencia brasileña que sube noticias y actualidad de redes sociales, youtubers y famosos.

Cuenta con casi 500 vídeos en la plataforma de YouTube, donde además suma más de 1.4 millones de suscriptores. Es por eso que cuenta con un botón de plata y otro de oro. También cuenta con un canal secundario de apenas 9 mil seguidores, donde muestra parte de su vida y sus intereses.