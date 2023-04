¿Galilea Montijo tiene una ''gemela''?, tiktoker afirma ser ''idéntica'' a la conductora

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo posee una belleza que ha sido elogiada por muchos en distintas ocasiones. La tapatía pese a estar a un año de cumplir 50 años de edad, es considerada como una de las conductoras mexicanas más atractivas de la industria del entretenimiento, por ello no es de extrañar que sea la imagen de distintas marcas.

Pero la también empresaria cuenta con una belleza que ni con su propia familia comparte, pues ella y su hermana son muy distintas. Aunque en redes sociales una joven "afirma" que es su gemela, pues ella y varios internautas considera que guarda un gran parecido con la también actriz.

A través de TikTok, una joven de nombre Crimar González compartió una imagen que ha desatado los comentarios, pues algunos internautas aseguran que es "idéntica" a la conductora del matutino de Televisa.

De acuerdo con la tiktoker, ella podría ser la doble de 'Gali', pues sus facciones podrían hacerle creer a unos cuantos que es la mismísima Galilea Montijo.

Como prueba de que podría ser la ''gemela'' de la presentadora de TV, la joven compartió una imagen del día de su boda. En la fotografía se le ve luciendo un enorme vestido de novia, ramo y velo. Asimismo, la mujer esta acompañada de su papá y mamá, pero lo que más llama la atención es la enorme sonrisa que tiene en el rostro.

La tiktoker también quiso aclarar que en anteriores ocasiones ya le habían mencionado que se parecía a Galilea Montijo, pero que ella no lo creía hasta que vio una foto suya, la cual compartió en redes y con está impactó.

“Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo, pero yo no creía hasta que vi esta foto con mis papás del día de mi boda”, escribió la presunta gemel de la tapatía.