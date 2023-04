Influencer denuncia a Tenoch Huerta y Poder Prieto de apropiación contra artesana

MÉXICO.— Tenoch Huerta es un actor orgullosamente mexicano quien siempre ha dicho trabajar para poner el nombre de México en alto. Tras alcanzar la fama internacional con su participación en la película "Black Panther 2: Wakanda Forever" también ha dejado ver el talento mexicano, prueba de ello fue la capa de plumas hecha rebozo que una artesana michoacana confeccionó y que él lució en la pasarela de BOSS en Milán causando los elogios.

Sin embargo, esa prenda ha desatado la polémica, pues una influencer ha denunciado al movimiento que impulsa el actor, Poder Prieto, por presunta intimidación, amenazas y violencia psicológica que han ejercido sobre ella luego de exhibir al actor y su gente por no darle el crédito a la artesana, quien confeccionó la prenda que Tenoch presumió en Milán.

La influencer Luz Valdez exhibe a Tenoch Huerta y su equipo por ejercer apropiación cultural contra una artesana

Fue en septiembre de 2022 cuando Tenoch Huerta asistió a un evento de moda con traje liso color beige y una capa de plumas.

Al presumir su atuendo, el histrión mención de Feliciana Hernández, la artesana de Michoacán que tejió el rebozo que fue base para la prenda. Sin embargo, la marca Hijos del maíz y la diseñadora Diana Buendía pusieron a la venta la prenda y no le dieron el reconocimiento a la artesana.

En un vídeo compartido en redes sociales la influencer Luz Valdez, quien se enfoca en promover la cultura mexicana, especialmente las prendas tradicionales, denunció que la capa que lució el actor se confeccionó sin la autorización de Feliciana Hernández, ya que ella le vendió a un intermediario un rebozo que fue modificado.

Luz Valdez explicó que la marca Hijos del Maíz, una tienda que ofrece productos inspirados en culturas mexicanas y algunos son hechos por artesanos, cortó el reboso que confeccionó Feliciana para poder crear la famosa capa de plumas que lució Huerta en Milán.

Tenoch Huerta en Milán uso una capa de la marca Hijos del Maíz

Asimismo, la creadora de contenido indicó que la marca sacó a la venta la prenda pero señalando que fue una creación de la diseñadora Diana Buendía.

En su grabación, la influencer indica que en las publicaciones en las que se promocionó la capa sí se mencionaba el nombre de la artesana pero no se le arrobaba, además de que no se le daba el crédito como tal, pues se especificaba que "era una colaboración".

Sin embargo, Luz Valdez exhibió a la marca y a la diseñadora, pues además de no poner cómo contactar a doña Feliciana Hernández, también dejó ver que no conocían a la creadora del rebozo de plumas. Este hecho enojó al movimiento Poder Prieto que de inmediato arremetió contra la influencer.

Poder Prieto,movimiento liderado por Tenoch Huerta, acosa a influencer; Luz Valdez rompe en llanto al exhibir la violencia ejercida en su contra

En un nuevo vídeo, la influencer Luz Valdez rompió en llanto al afirmar que estaba siendo víctima del abuso de poder del grupo que presuntamente apoya a los "prietos" y mexicanos más vulnerables como lo son los artesanos.

En su clip, la joven sin poder contener el llanto, confiesa estar cansada de acoso y violencia psicológica que el movimiento Poder Prieto estaba ejerciendo sobre ella luego de exhibir al actor y a la marca que lo vistió para un evento de gran importancia.

La influencer en su vídeo a modo de denuncia, mostró mensajes como pruebas de que ella fue la que contactó a la artesana con Tenoch Huerta para que pudieran conocerse, por eso se le hace injusto que ahora el grupo que liderea el actor la ataque.

Con lágrimas en el rostro, la joven reitera que es triste y molesto que la artesana no haya recibido el crédito por la prenda que diseño y que un colectivo que se supone apoya a gente como doña Feliciana le de la espalda.

Tras la difusión del clip de la influencer, internautas arremetieron contra el actor y su movimiento: Poder Prieto, señalando que este grupo "No son gente que busque el bien común. Buscan, desde su resentimiento, aprovecharse de la gente humilde y de verdaderos actos de discriminación para hacerse nota".

Poder Prieto pide disculpas pública y la marca Hijos del Maíz da reconocimiento a Feliciana Hernández tras denuncia de la influencer Luz Valdez

Luego del revuelo que generó la denuncia de la influencer Luz Valdez, la marca Hijos del Maíz hizo una publicación en la que reconoció el trabajo de Feliciana Hernández, la artesana que confeccionó el reboso de plumas que posteriormente ellos modificaron para convertir en una capa que Tenoch Huerta lució en un importante evento de moda.

"Uno de los trabajos más destacados de la maestra Feliciana fue la capa de plumas que Tenoch Huerta lució en la semana de la moda de Milán en Italia, reinterpretada con un trabajo de confección a partir del trabajo de la maestra para convertirse finalmente en una capa...", se lee en una publicación de Instagram donde se ve a la artesana e incluso la convivencia que la michoacana tuvo con el actor.

No obstante a pesar de esta publicación, internautas mostraron su indignación, pues destacaron que de no haber sido por el escándalo que se generó tras la denuncia de Luz Valdez, la marca no hubiera reconocido a la artesana.

Por su parte, Poder Prieto emitió un comunicado en el que se unió a la disculpa pública que la marca Hijos del Maíz ofreció a la señora Feliciana Hernández. Esta publicación también fue duramente criticada.

Pese a todo la polémica generada hasta el momento el actor Tenoch Huerta no se ha pronunciado al respecto, pero una vez más ha sido atacado y señalado de "hipocrita", "resentimiento", "mentiroso" y hasta "discriminador".

