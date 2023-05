Galilea Montijo habla de su novio Isaac Moreno y ''confirma'' su relación (VÍDEO)

Fue hace unos días cuando Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno fueron captados en la Península de Yucatán bastante cariñosos y aunque ninguno de los dos había hablado al respecto, ahora fue la conductora de "Hoy" quien rompió el silencio y dio detalles sobre su relación con el famoso modelo español.

Recordemos que la presentadora anunció su separación con Fernando Iglesias Reina tras casi 10 años de matrimonio y un hijo juntos. Este nuevo amor de Galilea llega en medio de rumores de que el político la habría engañado e incluso ya tiene otro bebé con su nueva pareja.

Fue durante la emisión de este miércoles en Hoy que Galilea Montijo fue cuestionada sobre Isaac Moreno y las comprometedoras fotos en las que se le veía al lado de Isaac Moreno en Holbox, Quintana Roo y aunque se le vio muy cómoda hablando del tema e incluso bromeó asegurando que estaba buscando conchas en el mar mientras sus demás compañeros se reían.

Ante este comentario, los demás conductores de Hoy, comenzaron a hacer algunos chistes como Tania Rincón quien le dijo a Galilea Montijo que “con razón se le veía una piel más sana”.

“¡Ay, qué gachos! Si me divorcié no me capé”, dijo Galilea Montijo a quienes le tomaron las fotografías.