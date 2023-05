Jorge 'El Burro' Van Rankin denuncia que lo corrieron de Miembros al aire ''sin explicación''

CIUDAD DE MÉXICO.— Jorge 'El Burro' Van Rankin causó revuelo al revelar que fue expulsado del programa Miembros al aire, mismo en el que fue conductor por más de una década.

El "amigo" de Luis Miguel en redes sociales dio a conoce que ya no formará parte del popular programa de Unicable. Asimismo, el presentador de TV estalló al revelar detalles de su despido, pues destacó que sucedió en un “pasillo de Televisa San Ángel”.

Jorge 'El Burro' Van Rankin detalla cómo fue que lo despidieron de Miembros al aire “sin explicación”

El también exconductor del programa Hoy, mediante una grabación compartido en redes sociales lamentó la manera en la que le informaron que estaba despedido.

En su vídeo, 'El Burro' Van Rankin aclaró que serán una o dos más emisiones en las que aparecerá después de 13 años y desde 2010 cuando junto con Leonardo de Lozanne, Raúl 'El Negro' Araiza, Mauricio Castillo y Arath de la Torre inició dicho proyecto.

“Mañana hablaré con ustedes de todo este tema, de mi salida de Miembros al aire, estaré uno o dos capítulos que ya grabé...”, explicó refiriéndose a la producción y a Damián Villar, presidente de Televisa Networks.

Sin embargo, Jorge continuó mencionando que revelaría en un clip los detalles de este despido que calificó como "desagradable".

"La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años", puntualizó el también locutor.

El también exconductor del programa El calabozo, señaló que este martes 2 de mayo dará a conocer otros aspectos de su salida del programa.

No obstante en su vídeo, lamentó no saber la razón por la que no estará más en un proyecto en el que él fue fundador, pues asegura que no le han dado la cara ni le responden las llamadas. Asimismo, indicó que cualquier queja las recibe "Damián Villar y con los de Unicable".

'El Burro' Van Rankin destacó que por afortunadamente no se quedará desempleado pues tiene otros trabajos y proyectos, pero dijo señaló que en ocasiones los despidos se dan sin que "los jefes estén enterados".

“Cualquier queja con Damián y con los de Unicable, pero ya no estaré más por una decisión que ni yo sé. No me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin yolanda marica’, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo engo invitaciones en otras cosas...”, externó el conductor de TV

Y añadió: “Pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben", finalizó el también conductor deportivo.

Sin embargo, algo que llamó la atención de su publicación fue el mensaje con el que la acompañó, pues en él escribió que "lo que no entiendo es por qué no te dan la cara y que te corran en un pasillo de Televisa... Y les voy a platicar de dónde viene y quiénes son los que lo hicieron y por qué'’.

Tras esto, el polémico conductor de TV de 59 años recibió diversos comentarios de apoyo. Entre palabras de aliento que le enviaron sus seguidores, destacan los mensajes de quienes lamentaron la decisión de la cuál hasta el momento se desconoce la causa. Mauricio Mancera exconductor del programa fue uno de los que comentó la publicación de 'El Burro'

Te puede interesar: Jorge "El Burro" Van Rankin besa a Laura Bozzo en programa en vivo: Vídeo