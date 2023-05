Luis Miguel habría negado boletos para su concierto a su hermano Alejandro Basteri

CIUDAD DE MÉXICO.— El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha causado gran revuelo, pero al parecer no solo sus fans quieren verlo interpretando sus éxitos musicales, también su hermano Alejandro Basteri, quien le habría pedido boletos regalados, pero el cantante presuntamente se los negó.

Un periodista de espectáculos indicó que el intérprete de "La Incondicional" no habría querido dar trato preferencial a su pariente por lo que al parecer éste no podrá ver a 'Micky' en concierto. Como consecuencia su relación de hermanos podría afectarse aún más.

Fue el periodista Víctor Hugo Sánchez, quien reveló que una fuente cercana al también apodado 'El Sol de México', dio a conocer que Alejandro Basteri, empresario y hermano menor del cantante le pidió a Luis Miguel alrededor de 50 boletos para sus conciertos.

Pero al parecer 'Luismi' no accedió a regalarle a su hermano tal cantidad de entradas.

Aunque también se rumoreó que posteriormente el cantante habría pensado las cosas y le ofreció 30, luego 10 y finalmente ninguno. Luis Miguel habría argumentado que su prioridad son sus fanáticos.

“Primero le dieron 48 boletos. Luego se los rebajaron a 30. Luego a 10. Luego sólo 2. Al final ni esos dos”, comentó el periodista Víctor Hugo Sánchez en su cuenta de Twitter, quien añadió: “‘Primero son los fans’, le dijo Luis Miguel. ¿Es neta?”,

No obstante, el comunicador después compartió una captura de pantalla en la que aparece que Alejandro Basteri vio sus stories de Instagram y opinó: “Creo que al final lo invitará. Por el momento le quitaron todos”.

Es importante señalar que Luis Miguel y Alejandro no se frecuentan, pero el mismo empresario en entrevista con Pati Chapoy para ventaneando, reveló que mantenía una relación fraterna con 'Micky', solo que “ya no tienen 15 años”, por ello y debido a sus diversas ocupaciones casi no se veían.

"Estamos totalmente bien, increíble, lo que tenemos es que ya no tenemos 15 años, lo vuelvo a repetir, cada quien tenemos una vida, viajamos, uno está en no sé dónde, el otro está en no sé dónde, y somos felices", explicó Alejandro en 2022 cuando fue cuestionado por los rumores que señalaban existían diferencias y problemas con su hermano mayor.

Cabe destacar que Luis Miguel dará un par de show en algunas ciudades del país, pero debido a la alta demanda por las entradas, muchos fans del intérprete se quedaron sin boletos por lo que algunos han pensando en los revendedores, aunque estos tickets en reventa alcanzan hasta los 70 mil pesos.

