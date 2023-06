Nombran a Laura Pausini Persona del Año 2023

CIUDAD DE MÉXICO (AP).—Laura Pausini fue nombrada ayer Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria en la música latina. Al ser italiana es la primera artista nacida fuera de Iberoamérica en ser reconocida con este galardón.

“Es una cosa histórica, es un símbolo”, dijo Laura Pausini en una entrevista por videollamada realizada poco después del anuncio. “Es abrir una frontera que antes estaba cerrada”.

“Cuando un niño es adoptado y crece con una nueva familia, se convierte en parte de aquella familia y yo soy adoptada por los latinos, y yo soy latina”, agregó. “Hoy más que nunca eso lo entiendo como algo que no solamente yo siento dentro de mí desde hace años, pero finalmente es reconocido de la parte de mi familia”.

Laura Pausini, quien previamente ha sido galardonada con cuatro Grammy Latino y un Grammy, será homenajeada en una gala que se realizará en la semana del Grammy Latino en noviembre en Sevilla, España, en otro hito para los Latin Grammy que por primera vez en sus 24 ediciones se realizarán fuera de Estados Unidos. La gala de la Persona del Año será a beneficio de la Fundación Cultural Latin Grammy.

La artista es reconocida por su destacada carrera musical, así como por su compromiso continuo a favor de causas como la igualdad para las mujeres y las personas LGBTIQ+ y la lucha contra el hambre en el mundo.

Ha vendido más de 70 millones de álbumes, entre los que destacan “Hazte sentir”, “Primavera anticipada” y “Las cosas que vives”. Es ganadora del Globo de Oro a la mejor canción original por “Io Sì (Seen)” de la película “La vita davanti a sé” y nominada al Oscar por ese mismo tema.

Fue nombrada Persona del Año por los Premios Diversity Media por su apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Escribió y publicó “Il mondo che vorrei/El mundo que soñé” para UNICEF y se sumó como portavoz de la Liga Italiana para la lucha contra el SIDA en 2004. Pausini fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en 2014.

Su relación con la música en español comenzó desde su infancia. Su padre es músico y en la década de 1980, cuando ella tenía unos ocho años, la llevaba como su acompañante a cantar a restaurantes y bares en el estilo que definió como “piano bar”.

Pausini estuvo con su padre por una década, los clientes les pedían canciones en francés, inglés y, claro, en español. Su padre también la aproximó a la música de Gloria Estefan, una de sus artistas favoritas, traduciéndole sus letras para que las comprendiera.

“Mi padre me enseñó a no temer a cantar en un idioma diferente del mío porque las canciones todas dicen algo”, dijo. “Después de que él me hizo la traducción mi mentalidad cambió completamente porque desde ahí... empecé a escribir canciones y quería escribir algo de letra que tenía un significado”.

Justo cuando tenía 18 años Pausini ganó el Festival de la Canción de San Remo con “La solitudine”, que poco tiempo después popularizaría en español como “La soledad”.

“Me preguntaron casi de inmediato hacer la versión en español”, dijo. “Yo no tenía duda, dije ‘sí, sí canto, claro que sí, no sé hablar muy bien en español, pero quiero cantar’. Y desde ahí hemos probado, no sabíamos si a la gente le gustaba esta italiana que cantaba en español, pero a mí sí me gustaba cantar en español siendo italiana y creo que la gente escuchaba esa pasión que tenía”.

Con el paso del tiempo Pausini ha aprendido a reconocer las diferencias de los acentos de los peruanos, mexicanos, españoles, colombianos y también su propio acento ítalo-hispano que le ha dado identidad músical.

“Lo que me gusta de la Persona del Año es que el artista homenajeado no sabe quiénes serán los cantantes que van a celebrarlo, así que desde ahora, desde que supe que soy yo, tengo la cabeza llena de quién va a cantar la de ‘Amores extraños’, quién va a cantar ‘En cambio no’, quién va a cantar ‘Víveme’. ¡Será una fiesta...!”.