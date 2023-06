Revelan cuánto cobra Peso Pluma por concierto; la millonaria suma genera las críticas

MÉXICO.— El arrasador éxito que ha tenido Peso Pluma ha generado la molestia de algunos cantantes de música regional mexicana. Tal es el caso de Julio Preciado, quien recientemente arremetió contra el intérprete de corridos tumbados a quien además de no considerar un colega, se quejó de la exorbitante suma de dinero que se le paga por un concierto.

¿Por qué Julio Preciado está en contra de Peso Pluma?

En entrevista con el De primera mano, Julio Preciado se mostró disgustado con lo que está sucediendo con la música regional mexicana, pues consideró que ni Peso Pluma ni los corridos tumbados deberían ser considerados dentro del género en el que él es considerado como un emblemático cantante.

Y es que el cantante comentó que no tiene problemas con los exponentes de los corridos tumbados, pero les pide que no se consideren como parte del género de regional mexicano porque no lo son.

“Los felicito, yo no tengo nada en contra ni estoy pelado con ellos, pero que no involucren un género con otro. Que sigan triunfando, que bueno que estamos demostrando que los mexicanos pueden, pero no lo involucren con el verdadero regional mexicano y que no vengan a menospreciar trayectorias”, externó Julio.

El exvocalista de la agrupación El Recodo reiteró que no tiene nada en contra del intérprete de "Chanel" ni sus colegas por el contrario, los admira, pero destacó que hacer corridos tumbados es “barato”, pues sólo se ocupan cinco músicos en promedio, a diferencia de las bandas que presentan hasta 30 músicos en escenario.

Fue tras esta explicación que manifestó que se le hace exagerado que el también apodado "Doble P" cobre millones para dar un concierto.

¿Cuánto cobra Peso Pluma por concierto?

Julio Preciado, afirmó que Hassan Emilio Kabande Laija mejor conocido como Peso Pluma, pide 15 millones de pesos por presentarse en algún palenque o estadio, y señaló que esa cantidad no es equivalente a lo que "trae".

“Tienen un trombón, una tuba y dos armónicas. Que fiasco, hasta económico es hacerlo (los corridos tumbados). Nosotros tenemos hasta 30 músicos en escena. Con cinco ‘monos’ le da para cobrar millonadas de pesos... Peso Pluma, lo último que supe es que pide 15 millones de pesos, cuánto va a cobrar en sus conciertos en México...”,expresó Preciado.

El intérprete de Dos Hojas Sin Rumbo comentó que si Peso Pluma, Natanael Cano o Fuerza Regida no necesitan de artistas con mayor presencia para conseguir que se vendan todos los boletos de un evento, deberían hacer un show aparte y otorgarles un espacio a los “verdaderos exponentes” del regional mexicano.

Finalmente, Julio Preciado afirmó que ni “por todo el dinero del mundo” abriría uno de los conciertos de los cantantes de corridos tumbados porque tiene “principios, dignidad y orgullo”, descartando así alguna colaboración con Peso Pluma.

