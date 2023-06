Peso Pluma mandó un contundente mensaje a los padres de familia que permiten que sus hijos escuchen corridos tumbados como los que él hace y los tachó de irresponsables.

Las declaraciones del cantante mexicano aparentemente llegan tan solo unos días después de que Jerik, un niño de 11 años, se quitara la vida en Coahuila porque no lo dejaban escuchar al cantante y sus papás consideraban que estaba obsesionado con él. Aquí los detalles.

Peso Pluma arremete contra padres de familia: ''mi música no es para niños''

A través de sus redes sociales, Peso Pluma compartió una imagen en la que mostraba su postura sobre aquellos padres de familia que dejan que sus hijos menores de edad escuchen su música y lo tomen como referente o como ejemplo a seguir.

"Mi música “no es para niños [...] si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres”,

Cabe mencionar que al parecer tales declaraciones fueron retomadas de una entrevista que hizo hace siete meses para el programa "Soy grupero" en la que habló sobre su historia, sus inicios y cómo es que se encuentra actualmente con los proyectos que tiene.

Durante el encuentro, Peso Pluma ahondó en el aspecto de que reconoce y es consciente de que su música no es para todos los públicos:

"Es un tema que es delicado y se viraliza y se muestra por donde sea y yo sé que no es bueno que los niños vean o escuchen esto, pero es una realidad, se tiene que mostrar se tiene que ver", dijo en ese momento.

El cantante también recordó que, desde que era un niño, escuchaba corridos, debido a que era la música que sus tíos, y su familia en general, escuchaban y rememoró que una de las canciones que más lo influyó, cuando tenía apenas 10 años, fue "El encuentro" de la banda "Alegres del barranco".

Niño de 11 años se quita la vida porque no le dejaban escuchar Peso Pluma

Jerick se suicidó luego que sus padres le prohibieran escuchar a Peso Pluma. Tras una discusión, le quitaron el celular al menos para evitar que siguiera escuchando las canciones, sin embargo, el niño de 11 años tomó la decisión de quitarse la vida y su cuerpo fue encontrado colgado en un árbol en su casa junto con una carta que empezaba con el mensaje: "Yo soy peso pluma".

La Fiscalía del Estado informó que en la nota, el niño pidió no culpar a nadie por su decisión. Además, Jerick señaló que estaba enojado porque no lo aceptaban como era, no le permitían escuchar la música de su ídolo ni vestirse como el cantante de corridos tumbados.