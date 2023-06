Niurka destroza a José Manuel Figueroa; ''humilla'' al cantante al ventilar intimidad

CIUDAD DE MÉXICO.— Niurka Marcos en reiteradas ocasiones ha dicho que a ella le puede decir y hacer lo que sea, pero sí se meten con sus hijos ella no tendrá contemplación y saldrá en su defensa. Ahora, esta advertencia está siendo cumplida, pues la cubana se le fue con todo a José Manuel Figueroa, quien por "error" puso en duda la paternidad de Juan Osorio.

Niurka destroza y a José Manuel Figueroa, ¿qué dijo de él para humillarlo?

El rumor de que Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, podría ser hijo de Bobby Larios, recientemente volvió a cobrar relevancia, pues en un encuentro con distintos medios de comunicación, José Manuel Figueroa, se refirió al joven actor como hijo del hombre con quien la cubana sostuvo un intenso romance por allá del año 2003.

Niurka habla del decepcionante encuentro intimidad que tuvo con José Manuel Figueroa, luego de que él habló de Emilio Osorio

Sin embargo, el cantante afirmó que si relacionaba a Emilio con Bobby era porque desconocía quien era el padre del joven que actualmente participa en La Casa de los Famosos México.

Tras la controversial declaración del hijo de Joan Sebastian, la exaventurera explotó contra el cantante. Mediante sus historias de Instagram, Niurka recordó una ocasión en la que sostuvo un encuentro íntimo con José Manuel.

José Manuel Figueroa preguntó si Emilio Osorio es hijo de Bobby Larios

Sobre este privado momento, la cubana dijo que habían acordado mantenerlo en secreto, pero sí al cantante se le ocurría decir algo malo, ella hablaría del decepcionante momento que vivió. Y es que la vedette no tuvo problema en dar detalles del encuentro íntimo que tuvieron, mismo que no culminó porque según Niurka, Figueroa no pudo...

“José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando medio co*#$%?, porque no me encontrabas el cl!&$#$*, nunca lo encontraste, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana? Nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mierda, ¿te acuerdas que te lo dije? que el día que se te ocurriera decir una ma*"$#&% yo iba a abrir el hocico…” expresó Niurka con su particular irreverencia.

Niurka también arremetió en contra de la novia de José Manuel Figueroa

Asimismo, la cubana aprovecho este momento para dejarle en claro que su hijo Emilio sabía perfectamente que su padre es el productor Juan Osorio y no Bobby Larios. Es importante señalar que la actriz por primera vez habló de fechas, pues aseguró que cuando ella sostuvo el polémico romance con Bobby Larios, su hijo Emilio ya había nacido.

“Mi hijo sabe quien es su papá, por que cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido en ‘Velo de novia’, y su papá sabe quién es su hijo, pero tu no sabes donde metes el pi*&%$, estúpido, por eso estás con la pende* &%$# esa que no tiene cerebro igual que tú”, concluyó Niurka

Cabe destacar que José Manuel Figuera preguntó a los reporteros si Emilio era hijo de Bobby Larios, la prensa le explicó que eso se había rumoreado. Tras resolver su "duda" l hijo de Joan Sebastián pidió que cortaran esa parte de la entrevista, pero eso no sucedió, por el contrario, llegó a las manos de Niurka quien no pudo contenerse y arremetió en contra de él.

Te puede interesar: