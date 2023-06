Gloria Trevi es “Medusa”

MIAMI (EFE).—Gloria Trevi lanzó ayer su nuevo tema “Medusa”, su primer sencillo como artista independiente y que se sostiene en un sonido “techno dance”.

Grabado entre Madrid y Miami, el tema, que cuenta además con videoclip, ya está disponible en todas las plataformas de música digitales bajo el sello de la intérprete Great Talent Records.

“Medusa” fue compuesto por la cantante y lleva además la firma de Bruno Fernández, Manu Chalud, Yoby Zúñiga, y Milton J. Restituyo, y fue producido por Dabruk, Manu Chalud y Alcover.

De acuerdo con un comunicado, la letra del tema “gira en torno a una mujer que perdió su luz tras haber sido traicionada, transformándose en una mujer más fuerte, o en una medusa, para protegerse del mal”.

Gloria Trevi, de 55 años y en medio de “un momento difícil en su vida”, como resalta la nota, “buscó consuelo y refugio en lo mejor que sabe hacer: la música”.

“Un amigo que me acompañaba me adentró un poco más en la historia mitológica de este personaje, entre todos en el estudio investigamos más acerca de esta leyenda de la mitología griega. Me sorprendí al sentirme tan identificada con ella”, señaló la artista sobre Medusa.

“¿Dentro de cuántas personas vive una Medusa? Definitivamente, esta mitológica figura merece que se cuente su historia desde otro ángulo, en el que su castigo la vuelve peligrosa, poderosa ya que está encantada... y los hombres que la ven se ponen duros... de roca”, añadió.

Caracterizada como Medusa en el vídeo que se presentó ayer a través de Tik Tok Live y YouTube Premiere, y que fue rodado en Miami, Gloria Trevi “cruza umbrales de espacio y tiempo...”.