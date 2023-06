Poncho Herrera se negó a ser parte de la gira de RBD por dinero; Apio Quijano lo confirma

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde que se dio a conocer la próxima gira de RBD se informó que el gran ausente de este reencuentro sería Alfonso ''Poncho'' Herrera. Esta noticia generó los sentimientos encontrados, pues mientras algunos lamentaron su ausencia, otros más consideraron que era la mejor decisión, ya que presuntamente el actor siente vergüenza de formar parte de este proyecto.

Entre los rumores más sonados del por qué Poncho Herrera no formará parte del ''Soy Rebelde World Tour'', el dinero ha sido señalada como la razón principal. En alguna ocasión, el actor negó que esa sea la causa de su ausencia, pero ahora el cantante Apio Quijano ha confirmado que sí es por eso.

Poncho Herrera se negó a ser parte de la gira de RBD por dinero, ¿qué dijo Apio Quijano?

En su estancia en La Casa de los Famosos México, Apio Quijano entre conversaciones con otros participantes, ha hecho algunas confesiones que fuera del reality show de Televisa han generado revuelo.

Tal es el caso de la revelación que dio sobre Poncho Herrera y su ausencia en el reencuentro que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, integrante de RBD, tendrán este 2023.

El reencuentro de RBD sin Poncho Herrera ha generado fuertes críticas en contra del actor

Y es que el también integrante de Kabah mencionó que el protagonista de la cinta "¡Que viva México!" se negó a participar en la gira de la banda, debido a que le negaron la cantidad que pidió.

“Yo escuché que en Rebelde lo invitaron, dijo que no, dijo ‘va’, pero pidió tal presupuesto y dijeron ellos ‘no, pues, es que no, la verdad todavía no… No te podemos ofrecer tanto’ y él dijo ‘no’”, contó el cantante

Apio Quijano también dejo entrever que ahora son el resto de los integrante de RBD, quienes ya no quieren que 'Poncho' se una, pues sin él ya triplicaron sus ganancias, de formar parte de la gira habría que pagarle todavía más de lo que pidió.

“Entonces ellos llegaron y dijeron ‘pues, no hay’ y él dijo ‘no, bueno, gracias’ y ellos son los que están llevando todo, ya triplicaron lo que originalmente tenían pensado. O sea, ya no le iban a pagar lo que él pedía, sino el triple (…), pero dijeron ‘no, pues, si ya vendimos esto sin él’”, agregó el intérprete de "La calle de las sirenas".

Finalmente, Quijano reiteró que esta información la obtuvo de un integrante de la misma agrupación.

“Lo sé, porque conozco a varios RBD´s que son amigos míos, varios amigos míos son de RBD… A ver si les estoy diciendo de directo de RBD´s”, aseveró el también integrante del 90's Pop Tour.

Pese a que la declaración de Apio Quijano volvió a generar las críticas en contra del actor, hasta el momento, Poncho Herrera no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.

