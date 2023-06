Tenoch Huerta vuelve a ser acusado de abuso; revelan modus operandi con mujeres

Fue hace unos días cuando Tenoch Huerta causó polémica luego de que la saxofonista María Elena Ríos lo acusara de abuso sexual, sin embargo, las críticas para el actor de Wakanda Forever aumentaron cuando más mujeres comenzaron a confesar que también habían sido víctimas.

Ahora, son dos jóvenes quienes de nueva cuenta alzaron la voz y fue la artista quien les dio voz en redes sociales. Recordemos que Tenoch Huerta tuvo que verse obligado a dejar una importante película de Netflix debido a las acusaciones que hay en su contra. Esto se sabe.

Exhiben más acusaciones de abuso contra Tenoch Huerta

A través de su cuenta de Twitter, María Elena Ríos exhibió el testimonio de dos mujeres que vivieron el mismo caso de abuso que ella vivió a manos de Tenoch Huerta.

"Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción", escribió

No Tenoch, no son acusaciones falsas.



Son denuncias públicas porque carecemos de leyes, no de fundamentos.



Las compañeras te tienen miedo porque un sistema machista te protege.



uD83EuDDF5 pic.twitter.com/VxS9AbdA38 — •uD835uDC04uD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1A uD835uDC11i´uD835uDC28uD835uDC2C uD83CuDFB7 (@_ElenaRios) June 22, 2023

Posteriormente, la saxofonista reveló el correo que le había enviado la primera mujer; con todos sus datos anónimos, la víctima comenzó a relatar que conocía al actor de una colonia en la CDMX y comenzaron a hablar por Twitter, y pese a que tuvieron un encuentro íntimo ella nunca lo confrontó.

"A mí también me pasó, conocía a Tenoch en un lugar de la Del Valle y comenzamos a hablar por Twitter... Nunca lo confronté o le pregunté, pero puedo asegurar que a mi me hizo lo mismo", escribe la chica.

"Tuvimos relaciones, se vino y sin que yo me diera cuenta, se quitó el condón... obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido", escribe.

En el segundo relato, la chica menciona que tiene 23 años y que debido a que se ve más pequeña, Tenoch Huerta le pidió su INE.

La chica cuenta que cuando conoció a Tenoch estaba emocionada por convivir con el actor mexicano, sin embargo, al leer conversaciones, se dio cuenta que en realidad tenía miedo tras su encuentro con él.

"Yo le cuento que estoy nerviosa porque no me ha bajado y sabía que Tenoch se había quitado el condón después de venirse pensando que yo no me daría cuenta porque estaba boca abajo, y estaba preocupada y nerviosa", señala.

La chica menciona que el actor le dejó de contestar los mensajes y la acusaba de ser infantil, días después de que estuvieron juntos.

De acuerdo con María Elena Ríos, ambos testimonios coinciden en que el actor se aprovechó de una situación difícil de comprobar y en que se retiró el condón sin llegar a un acuerdo mutuo, al igual que con ella.