Caifanes en Mérida

Llegó el día en que los rockeros se unieron a cantar juntos en el concierto de Caifanes, personas de todas las edades, con playeras de alguno de los álbumes de la agrupación, incluso a las afueras estaban repleto de personas en los puestos de venta de artículos desde gorras, pulseras, llaveros y muchos más, llegó el momento esperando, las luces se apagaron y fueron saliendo los integrantes entre gritos y aplausos por la emoción de los presentes.

Sus vestimentas camisas y pantalones negros, Saúl con su peculiares cadenas que se movían con cada remate en la guitarra, Alfonso André en la batería moviendo su cabellera al ritmo de la música y Diego Herrera en el teclado haciendo relajo y disfrutando el ambiente que se vivía, abrieron el espectáculo con la canción “Respirar”, siguiendo de la canción “Para que no digas” en donde en público enloqueció y se puso de pie.

Saúl dedicó unas palabras a su público: “Hagamos de este momento algo ching... raza, porque cuando nos toque ir ahí arriba, y el eterno nos reciba con los brazos abiertos, orgulloso, enamorada, feliz de que estamos en su brazos porque hicimos algo chingon en este momento”.



El transcurso el concierto estuvo lleno de sorpresas desde dar un espacio para hablar acerca de la violencia que sufren las mujeres en varias partes de México, dedicar palabras de agradecimiento a las nuevas generaciones que continúan manteniendo vivo su legado musical.

Incluso en una de las canciones sorprendieron al público con imágenes de fondo de la Ciudad de Mérida. Al finalizar el concierto no falto el abrazo grupal de la banda que dio el cierre perfecto para el público que entre aplausos demostraron lo grandioso que fue el ambiente musical y la entrega de todos ellos en el escenario.