La Casa de los Famosos México. Sergio Mayer ''destroza'' a Ferka; el exGaribaldi habla con su 'team'

CIUDAD DE MÉXICO.— La Casa de los Famosos México llevó al cabo este pasado domingo 25 de junio la tercera gala de eliminación, y los ánimos subieron de tono pues Sergio Mayer y Ferka se enfrascaron en una discusión que dio de qué hablar dentro y fuera del programa.

Tras la expulsión de la exconcursante de Las estrellas bailan en Hoy, ésta lanzó una advertencia, la cual generó que el exGaribaldi tuviera que hablar con su equipo ('Team Infierno') para conocer su opinión sobre lo que dijo la ahora tercera eliminada.

La Casa de los Famosos México. ¿Qué le dijo Sergio Mayer a Ferka antes de que fuera eliminada?

Este pasado domingo, tras la gala de nominación realizada el pasado miércoles 21 de junio, Ferka, Bárbara Torres y Raquel Bigorra fueron las elegidas por sus compañeros para que el público vote por dos de ellas y así puedan continuar en el reality show.

Asimismo, la noche del 25 de junio la primera salvada por el público fue Bárbara Torres, pero antes de que se diera a conocer quien dejaría La Casa de los Famosos México como cada domingo, los participantes dieron su posicionamiento sobre quién y por qué debería de irse de la casa.

¡Cuánta tensión! @BarbaraTorresMx es la primera nominada en salvarse y volver con el resto de los habitantes uD83EuDD73



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX uD83EuDDE1

uD83DuDC49 https://t.co/NGXEphRSdM pic.twitter.com/0tbAyZIjbG — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 26, 2023

Fue así que cuando llegó el turno de Sergio Mayer para elegir quién quería que salga de la casa, éste se colocó frente a Ferka y se le fue con todo a la actriz. El también histrión mencionó que ella no era una digna participante del programa de Televisa.

“Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada, de verdad lo pienso. Tú no deberías de estar nominada, de hecho, no deberías si quiera estar en la Casa de los Famosos, no sé si te das cuenta, estás entre dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que es Raquel y que es Bárbara. Sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor, que realmente no ha generado empatía sino vergüenza”, expresó Mayer con contundencia.

Y agregó: “Lo que sí te voy a reconocer es que tienes sangre guerrera, eres competitiva, pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo, un líder cuida, protege a su equipo y contrario a lo que tú me dijiste la semana pasada, yo no te considero un rival importante, es por eso que ya quiero que te vayas de la casa”.

"Ferka":

Porque fue la eliminada esta semana en #LaCasaDeLosFamososMx, y por la arrastrada que le dio Sergio Mayer.pic.twitter.com/LKeZHV6qii — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 26, 2023

Como era de imaginarse, las palabras que el exGaribaldi y exdiputado federal le dirigió a la también actriz fueron muy polémicas, tanto que lo colocaron como tendencia de Twitter, pues mientras algunos le aplaudieron lo expresado, otros más consideraron que se pasó.

Wendy comentando lo que le dijo Sergio Mayer a Ferka, en el posicionamiento de hoy uD83DuDE41.#WendyGuevara #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/90Ec8vRzUJ — Alex (@Ray_ddy) June 26, 2023

Pero luego de que Ferka se convirtiera en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México, en un último enlace con los habitantes de la casa, la exconcursante del reality show La Isla, emitió una advertencia que claramente estaba dirigida a Poncho de Nigris, Apio Quijano, Nicola Porcella, Emilio Osorio y por supuesto, Wendy Guevara, los integrantes del 'Team Infierno'.

“Sepan que tiene orden, están trabajando como discípulos y les van a cortar la cabeza, así que sean inteligentes y peleen por ustedes, dejen a ese señor manipulador que solo trabaja para que ustedes le sirvan a él, así que dejen de servirle el plato caliente y vean por ustedes”, concluyó la actriz.

Ni a través de la pantalla se detienen los trancazos entre @Ferka y @SergioMayerb ??



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX ??

?? https://t.co/NGXEphRSdM pic.twitter.com/t8oYdPZfSM — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 26, 2023

La Casa de los Famosos México. Sergio Mayer encara al 'Team Infierno'; los cuestiona sobre la advertencia hecha por Ferka

Finalmente, luego del tenso momento que protagonizaron Sergio Mayer y Ferka, en la habitación 'Infierno', misma de la que derivó el nombre del equipo que han formado Poncho de Nigris, Apio Quijano, Nicola Porcella, Emilio Osorio, Wendy Guevara y el esposo de Issabela Camil; éste habló con sus compañeros sobre las últimas palabras de la actriz.

No importa cuando leas esto SERGIO MAYER sigue hablando de Ferka uD83DuDE02uD83DuDE02 le caló lo que le dijo y no lo supera uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE01#LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/fNvAEjMSz1 — Luiss Del Valle ?uD83DuDCA5 (@LuissLm) June 26, 2023

Dirigiéndose a los antes mencionados, Mayer les aclaró que era momento de romper el pacto si alguno se sentía manipulado. Asimismo, Sergio mencionó que considera que Ferka subestima a los del 'Team Infierno', y también consideró como un recurso bajó el que los haya mencionado.

Tras sus discurso, Wendy, Poncho De Nigris y Apio emitieron un par de opiniones en las que destacaron que el exGaribaldi no los manipula como afirmó Ferka.

YA MAYER CONFIRMÓ LA LEALTAD DEL CUARTO INFIERNO PERO AHÍ APIO SE HIZO EL MUSTIO. ASÍ QUE ESTÁ SEMANA DEBE HABER UN CARRITO PARA Q LOS DEL INFIERNO SEPAN LA VERDAD DE APIO SINO VAN A SEGUIR CONFIANDO EN EL!!

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/tDfsI53fIv — Antonio C. (@tonnydameron) June 26, 2023

Te puede interesar: La Casa de los Famosos México. Filtran lista de expulsados; Wendy Guevara no sería la ganadora