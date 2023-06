Diego Luna se despedirá de “Andor”

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Diego Luna tiene sentimientos encontrados sobre el inminente final de su serie de “Andor” de Star Wars.

“Estoy emocionado filmando, todo el tiempo siento que nos acercamos al final y, por ende, se vive con cierta melancolía ya el proceso”, dijo el actor mexicano en una entrevista reciente por videollamada desde Gran Bretaña, donde se produce la aclamada serie.

Diego Luna sabía que el drama, sobre un espía rebelde presentado a los fans en “Rogue One” de 2016, estaba destinado a durar sólo dos temporadas. Pero no espera con ansias el final.

“También hay una parte inevitable de decir qué tristeza dejar este equipo, dejar esta dinámica, dejar lo que ha sido este tiempo de vivir aquí también”, dijo.

La serie adoptó un enfoque de suspenso para contar la historia de fondo de Cassian Andor, un ladrón convertido en espía de los rebeldes que resisten al brutal Imperio Galáctico de la trilogía original de “Star Wars”.

Diego Luna, por una postulación al Emmy

La representación de Luna con el férreo espíritu de supervivencia de Andor lo ha colocado en muchas listas de finalistas para una postulación al Emmy como Mejor Actor de una Serie Dramática. Si sucede, sería el primer actor latino en obtener una candidatura al Emmy en la categoría en casi 30 años. El puertorriqueño Jimomy Smits fue el más reciente actor en competir en la categoría por primera vez en 1995 por “NYPD Blue”.

Hay otros posibles contendientes: Pedro Pascal por “The Last of Us”, Jenna Ortega por “Wednesday” y Selena Gómez por la comedia “Only Murders in the Building”. Si bien Luna está feliz de estar en la mezcla, la sequía de actores latinos le parece preocupante.

“Lo que me da tristeza es el hecho de que en esta categoría la última postulación que ha tenido un actor latino fue hace tantos años; es absurdo sabiendo la cantidad de historias interesantes que se han contado, la cantidad de actores que han hecho trabajos memorables”, dijo.

“Pero también da ilusión saber que no soy el único y eso me hace pensar que vienen buenas cosas para la gente que se parece a mí, que viene de donde yo vengo”.

Por ahora Luna se enfoca en “lo que ya pasó”, incluyendo la recepción que ha tenido “Andor” con el público y la crítica, que la han favorecido por igual.

Creada y producida por Tony Gilroy, la serie ha sido postulada en los BAFTA, los Globos de Oro, los SAG y galardonada en los Peabody, entre muchos otros. Todo un logro, tomando en cuenta que es una serie de ciencia ficción, un género que difícilmente se cuela en las categorías principales de premios como los Emmy.

“Hay muchos prejuicios de alguna forma con el cine de ciencia ficción y con ‘Andor’ han sucedido cosas muy bonitas”, dijo Luna. “Es muy bonito ver que al equipo, la gente que hace esto, la gente de la industria está celebrando al equipo y a la serie”.

Al preguntarle si habrá más acción o será más oscura la segunda temporada, que se estrenará en agosto de 2024, Luna destacó que la serie vive en medio de ambas fuerzas.

“Es el balance lo que hace que esta serie se sostenga”, dijo. “Creo que si algo caracteriza a esta serie es la profundidad que tiene en el retrato de sus personajes. Al ser la última temporada, hay que seguir el camino de todos estos personajes que conociste en la primera y pues muchos de ellos no están en ‘Rogue One’ y hay que cerrar las historias”.