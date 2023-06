Cantante colombiana rompe en llanto; da concierto en Puebla y nadie asiste

PUEBLA.— Triunfar en la música en ocasiones puede ser muy complicado, ya que para lograrlo se requiere de esfuerzo, constancia y mucha paciencia, pues a veces las cosas puede no resultar como uno lo esperaba, tal y como le pasó a la cantante colombiana Lunalé, quien sin poder contener el llanto relató cómo ofreció un concierto en Puebla y nadie asistió.

Mediante redes sociales, la intérprete compartió un vídeo en el que expresó su tristeza ante tan complicada experiencia. Debido a que la joven con lágrimas cuenta la amarga situación que vivió en la ciudad de Puebla, su publicación se viralizó.

¿Quién es la cantante colombiana que lloró al revelar que dio un concierto en Puebla y nadie asistió?

La cantante colombiana Lunalé, a través de TikTok e Instagram compartió una grabación en la que detalló como fue el concierto que ofreció en Puebla y al cual no llegó ni una persona.

En su vídeo compartido en TikTok inició reflexionando sobre el éxito, señalando que "vida tiene sus altos y sus bajos pero todo depende de cómo lo tomes"

“Un poco de realidad para mostrarles que no todo es color de rosa como parece que es... esta es otra cara de la moneda que también pasa…y esta bien. La vida tiene sus altos y sus bajos, todo depende de cómo lo tomes”, escribió la colombiana en el inicio de su clip.

Cantante colombiana ofrece concierto en Puebla y nadie asiste

En el audiovisual, Lunalé mencionó: “Hice un concierto en Puebla al que no vino ni una sola persona”, y a partir de ahí empieza a describir todo lo que ocurrió durante el pasado 3 de junio.

“Primero llegué muy emocionada a Puebla, luego me arreglé y alisté todo para la noche, preparé discos, el clima empezó a no favorecer, al llegar me puse feliz de ver mi nombre en un lugar donde anhelaba estar hacia mucho”, expresó la joven.

Su relato continúa; es así como manifiesta que ya en el lugar esperó un rato, pero nadie llegó. Aunque eso no la detuvo, pues Lunalé decidió interpretar algunas de sus canciones para los dueños del lugar, quienes estaban dispuestos a escucharla.

@lunalemusica Un poco de realidad para mostrarles que no todo es color rosa como parece que es. Las redes solo nos enseñan el exito y las boletas agotadas, pero esta es otra cara de la moneda que tambien pasa… y esta bien. La vida tiene sus altos y sus bajos, todo depende de como lo tomes. ? No Te Preocupes Si Me Ves Llorando - Lunalé

Tras mostrar el lugar vacío en el que cantó, la colombiana destacó que "todo depende de como tú manejes la situación". Asimismo se mostró positiva al indicar que después de esta triste experiencia "celebró la vida y las lecciones que ésta te da".

“A veces las cosas no salen como las esperas, pero todo depende de como tú manejes la situación... ser artista no es nada fácil y por eso quiero ser real y mostrarles la otra cara de la moneda, estas cosas pueden pasarnos pero son retos”, agregó la intérprete. Con lágrimas, Lunalé describió cómo dio un concierto en Puebla sin asistentes

Antes de finalizar su vídeo, la cantante colombiana Lunalé se muestra como terminó rompiendo en llanto, pero a pesar de esta amarga experiencia agradeció a Puebla “por enseñarle mucho”.

Tras realizar su publicación sus seguidores y varios internautas se conmovieron con la triste historia, por lo que en cuestión de minutos varios empezaron a llenar de comentarios positivos y palabras de aliento su clip, el cual terminó volviéndose viral.

Cabe destacar que la presentación de Lunalé estaba programada para el 3 de junio en el Café y Multiforo19-40, localizado en Puebla, como parte de la gira “Algo hermoso termina”, que comprende varias ciudades del país, entre ellas, la ya mencionada.

