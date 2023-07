Lolita Cortés revela que tiene prohibida la entrada a Televisa: ''No puedo entrar ni a cobrar''

CIUDAD DE MÉXICO.— Lolita Cortés ha hecho una fuerte confesión, pues para sorpresa de todos reveló que tiene la prohibida la entrada a Televisa.

Lolita Cortés confiesa que no puede regresar a Televisa; le tienen prohibida la entrada

Fue durante la alfombra roja de la obra musical ''El mago (The Wiz)'', misma que se convirtió en el debut artístico de Lucero Mijares, que la apodada 'Juez de Hierro' habló con la prensa sobre su veto en la televisora de San Ángel.

“Uy mi amor, pues es que por ahí me dijeron que no puedo ni entrar a cobrar, así que no lo sé”, respondió Lolita cuando los reporteros le preguntaron si estaría en una nueva temporada del mini reality ''Las estrellas bailan en Hoy''.

Y aunque Lolita Cortés reveló que le habían comentado que a Televisa no podía entrar ni a cobrar, fue muy ambigua cuando le cuestionaron si la empresa de los Azcárraga le debía dinero:

“No te digo más, ahí queda. Gracias, chicos”, respondió con prudencia la exjueza de La Academia.

Finalmente, los reporteros de distintos medios de comunicación le expresaron sus buenos deseos a la actriz para que todo se solucione con la televisora de San Ángel.

“Sí, sí, mira, la vida te pone y esto es una montaña rusa. Hay que agarrar los momentos y hay que saber cuándo descansar, cuándo prepararte, cuándo regresar y cuándo saber retirarte”, concluyó la actriz de teatro.

Cabe destacar que, aunque muchas personas reconoce a Lolita Cortés como un talento de TV Azteca por su memorable participación en distintas generaciones del reality show: La Academia, hace un tiempo se convirtió en juez del concurso de baile dentro del matutino Hoy.

De igual modo, Lolita Cortés fue parte de Perdiendo el juicio, un programa de comedia que estuvo a cargo de Guillermo del Bosque y contó con la participación del Roberto Palazuelos, Jorge “El Burro” Van Rankin, Paul Stanley, Juan Carlos “El Borrego” Nava y hasta Alfredo Adame.

Sin embargo, la actriz regresó a TV Azteca para conducir el programa La palabra secreta.

Te puede interesar: Lolita Cortés ''exhibe'' a Paco de Miguel: "Ni siquiera sabe leer": Vídeo