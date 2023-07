MasterChef Celebrity México 2023 sigue su curso y ya podríamos saber quién es el eliminado hoy domingo 16 de julio dentro del programa.

Los últimos programas del reality de cocina han estado llenos de polémica y estrés. Los participantes viven cada vez mucha más presión a la hora de preparar sus platillos mientras se mantienen en la pelea para ver quién será el próximo ganador. Aquí te decimos quién sale hoy de MasterChef Celebrity México.

MasterChef Celebrity México 2023: ¿Quién es el eliminado hoy 16 de julio?

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity México 2023?

De acuerdo con el avance mostrado en redes sociales, este domingo en MasterChef Celebrity se vivirá una de las cocinadas más intensas en lo que va de la competencia.

Los chefs cada vez están más exigentes y no están en condiciones de tolerar ningún tipo de error por más mínimo que sea; el chef Herrera afirma que entre alguno de los participantes de MasterChef México hay mucha sobervia, mientras que Zahie Téllez esperaba que uno de los platillos se cayera para que "así aprendieran". Por otro lado, Poncho Cadena expresa que no probará "ese platillo" sin embargo, aún no se sabe a quién se está dirigiendo, pero podría ser a Romina Marcos o Ivonne Montero.

Es precisamente la hija de Niurka que afirma que hay que ir "para adelante", pero también Eduardo Capetillo dejar ver que algo salió muy mal en su platillo y asegura que es un desastre.

Según información que circula en internet, el eliminado hoy en MasterChef Celebrity México 2023 podría ser Paco Palencia, pues al parecer ya no está dando el 100% a la hora de cocinar y sus platillos no han sido del total agrado de los chefs. Cabe mencionar que, también resuenan otros nombres de participantes como Ivonne Montero y Lis Vega.

Es importante decir que esta información no está confirmada y habrá que esperar a ver el programa para conocer quién sale hoy de Masterchef México 2023.

¿Qué participantes están en MasterChef Celebrity México 2023?

Aquí te dejamos la lista completa con los participantes de MasterChef Celebrity México 2023.

Lis Vega

Ivonne Montero

Irma Miranda

Romi Marcos

Mónica Dionne

Fabiola Campomanes

Ana Patricia Rojo

Alma Gómez "Cositas"

Manu NNa

Francisco "Paco" Palencia

Eduardo Capetillo Gaytán

Lista de eliminados de MasterChef Celebrity México 2023

Alejandro Lukini

Pedro Prieto

Poncho de Nigris

Gabriela Goldsmith

Padre José de Jesús

Jimena Longoria

Emir Pabón

Jorge El Travieso Arce

Cibernético

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity México 2023 EN VIVO?

Podrás ver MasterChef Celebrity 2023 en vivo todos los domingos a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web.