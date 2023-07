Marlon Colmenarez, supuesto novio de Wendy, aclara sí será papá: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Wendy Guevara se ha posicionado como la favorita de La Casa de los Famosos México, pero luego de este pasado viernes 21 de julio, algunos seguidores han empezado a reconsiderar su apoyo hacía ella, pues creen que no es justo que ella gane los cuatro millones de pesos y se los regale a Marlon Colmenarez, quien solo está con ella por su fama y dinero.

Y es que el modelo de OF, en las últimas horas ha sido muy criticado, pues fans de la influencer además de ser considerarlo como un interesado, ahora también lo tachan de infiel y mentiroso, ya que presuntamente será papá. Debido a la ola de ataques que ha recibido, él ha compartido un vídeo aclarando su supuesta paternidad.

¿Marlon Colmenarez, supuesto novio de Wendy Guevara, la traicionó?

Si bien la integrante de "Las Perdidas" en el mes y medio que lleva encerrada en el reality show, ha dicho extrañar a su familia, sus fans y sus amigas, a quien siempre recuerda con más cariño y añoranza es al creador de contenido para adultos: Marlon Colmenarez, quien según Wendy ha dicho solo es su amigo, pero los integrantes del programa consideran es su novio.

Noticias Relacionadas La Casa de los Famosos México. Wendy Guevara explota y se va contra Apio Quijano

Esta especulación aumentó cuando a semanas de que la originaria de Guanajuato ingresó a La Casa, el también exintegrante del programa Enamorándonos, rentó un helicóptero para sobrevolar por el reality y así aventarle decenas de rosas y varios paquetes de sopas instantáneas, todo esto con el fin de demostrarle a Wendy que contaba con su apoyo y para motivarla a continuar hasta la final.

Aunque este gesto fue muy aplaudido por los seguidores de la influencer, ahora éstos se ha puesto en su contra, pues hace unos días dio a conocer que "será papá".

Marlon Colmenarez comparte comparte foto de ultrasonido; aclara si será papá

Mediante sus historias de Instagram, Marlon, el supuesto novio de Wendy Guevara, se encargó de compartir algunas polémicas fotos.

La primera fue de un ultrasonido y añadió en la descripción: “Qué emoción”. De igual manera, en otra publicación, el modelo venezolano mostró un clóset lleno de ropa de bebé.

Tras difundirse estas imágenes, varios fans de Wendy lamentaron que la influencer, al salir del programa de Televisa, se tenga que enfrentar con esta dolorosa noticia.

Aunque la mayoría de los seguidores de la integrante de "Las Perdidas" lo criticaron severamente por no respetar su relación con Wendy, quien en reiteradas ocasiones lo menciona en el programa y, lo defiende de quienes hacen algún comentario malo de él como el caso de Bárbara Torres.

Razones por la que no quisiera que ganara Wendy: Marlon



La vdd q horrible la trata, y según ella no se deja de nadie uD83DuDE1E con el se cohíbe mucho y, la verdad, me daría pena que ella en lugar de disfrutar el premio se lo diera al pug ese#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/q4I06hjFe0 — ???Mon ??°? (@Montser67332940) July 18, 2023

Pero debido a los ataques que recibió Marlon, éste decidió pronunciarse al respecto y a través de un vídeo publicado en redes sociales habló de su presunta paternidad.

En el clip, con evidente molestia el venezolano afirmó que no va a tener un hijo, asimismo, explicó por qué subió aquellas controversiales fotos, y finalmente reveló quien será el papá del niño que viene en camino.

“... Que voy a ser papá se los voy a decir de rapidito. Están mal de la cabeza, no porque yo suba una historia de un clóset de un niño y ponga ‘qué emoción’ ya voy a ser papá, están mal”, comenzó deciendo en sus historias de Instagram.

“Yo quisiera ser papá, pero todavía no, me falta un poco de tiempo... Vi su clóset, con ropa de niño y subí el vídeo porque me dio mucha emoción, solo eso. No pueden hacer mil historia, son unos enfermos, porque yo sólo subí una historia”, añadió el modelo de OF al señalar que su vecino es quien será próximamente padre.

Marlon dice q el papa no va a ser el .. si no su vecino y q iba a la casa a llevarle cosas a Wendy #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2iveUaYpCv — Malak <• • • > (@gent75za) July 22, 2023

Sin embargo, su explicación solo generó todavía más la crítica en su contra, pues usuarios destacaron que con sus publicaciones solo quería generar polémica y lo consiguió. Además varios destacaron que el que está mal de la cabeza era él porque “hasta el ultrasonido le prestó al vecino para que lo subiera”, y así pudiera desatar el revuelo que armó.

Te puede interesar: Critican a Marlon Colmenarez por ir a ver a Wendy Guevara ''obligado''; ella le manda un mensaje