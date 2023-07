Cynthia Rodríguez rompe en llanto al recordar propuesta de matrimonio de Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez no pudo evitar romper en llanto al recordar cómo fue que Carlos Rivera le propuso matrimonio y es que la pareja tiene apenas un año de casados y la boda se llevó a cabo en España de manera muy íntima; pues posteriormente acudieron con el Papa hasta el Vaticano para que bendijera la unión.

Desde el pasado lunes, Pati Chapoy en Ventanenado anunció una serie de entrevistas con la exconductora de Venga La Alegría; en la primera parte Cynthia contó que su embarazo con Carlos había sido por medio de una fertilización in vitro luego de que ambos decidieran congelar sus óvulos.

Durante la segunda parte de la entrevista, Pati Chapoy decidió preguntarle a Cynthia Rodríguez cómo fue que Carlos Rivera le propuso matrimonio y la también cantante no pudo evitar romper en llanto, pues además de que está bastante sentimental por el embarazo, también afirma que le emociona recordar ese momento tan especial que lo vivió como si fuera un sueño.

"Ay, Paty fue tan bonito... es que, de verdad, ese hombre es un sueño", en ese momento su voz se quebró y buscó un pañuelo al tiempo que indicaba: "Ay, estoy embarazada".

La presentadora reveló que Carlos le pidió que se casara con él durante un viaje a España, específicamente en Madrid. A pocos días de volver a México, Cynthia le comentó a su entonces novios que, a pesar de tener muchas fotografías tomadas con su celular, no tenían ninguna sesión de estudio, por lo que sugirió que, aprovechando su estancia debían realizarse una.

Fue Carlos Rivera quien organizó todo para la supuesta sesión de fotos y luego de tomarse fotos en los pasillos y la habitación, el cantante le dijo que era buena idea bajar al jardín para hacer unas tomas al aire libre.

Cynthia nunca se imaginó que el intérprete de "Que lo nuestro se quede nuestro" había solicitado el uso exclusivo de un lujoso salón del hotel Ritz, donde estaban hospedados. Al abrirse las puerta, vio como toda la habitación estaba llena de orquídeas y con algunos músicos, listos para ejecutar sus instrumentos, lo que la intrigó inmediatamente.

"Llenó de flores todo el salón (lleno de orquídeas) y tenía músicos; de cuerdas, un pianista (comenzaron a tocar)... yo veo eso y comencé a llorar", contó.

Rivera le dijo que había organizado un concierto exclusivo para ella, en el que interpretó las canciones que le había escrito y dedicado a lo largo de toda su relación, pero el momento dio un giro muy especial cuando Carlos cantó una nueva canción; "La carta", que Cynthia reveló que tiene una historia muy especial, porque, cuando se hicieron novios, ella le pidió que le escribiera una carta, sin embargo, en ese momento, él le expresó que no escribía cartas si no canciones, por lo que la conductora siempre se quedó con las ganas.

"Ese día me dice: '¿Qué crees, te acuerdas de la carta que me habías pedido? Te la escribí, si quieres ábrela y léela', la abro y leo que dice 'Hola, amor mío'", y el cantante ya no dejó que siguiera leyéndola, al expresarle que no la iba a entender y, entonces, comenzó a cantar el nuevo tema que había escrito para ella y que, en su última estrofa, dice: "Cásate conmigo".

"Me lo pide y no me desmayé ahí, pero yo (dije): 'Sí, por supuesto que sí', bailamos, lloramos, nos tomamos fotos y fue un momento mágico", destacó.