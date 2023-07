¿Quién es el nuevo novio de Ingrid Coronado? Ella confirma que ya tiene pareja

Ingrid Coronado ya tiene novio y ante los medios de comunicación confirmó que se encuentra iniciando una nueva relación sentimental.

La conductora ha estado bajo el ojo público luego de su polémica separación de Fernando del Solar y hace apenas un año, tras la muerte del presentador argentino, de nueva cuenta le han llovido críticas y es que ahora se encuentra en un proceso legal contra Anna Ferro por la casa de Cuernavaca que la maestra de yoga se niega a abandonar pese a que es de los hijos de Ingrid y Fernando.

¿Quién es el nuevo novio de Ingrid Coronado?

Fue durante la presentación de su nuevo libro que Ingrid Coronado habló sobre su nuevo novio. En plena rueda de prensa, la locutora confirmó que está feliz con su nueva pareja y, por el momento, prefiere no dar tantos detalles sobre su vida privada, pues ya tiene dos experiencias en las que no le fue tan bien al hacer su relación tan pública.

"Sí, hay alguien en mi corazón... No, gracias a Dios no trabaja en el medio. Es que si te digo vas a empezar a saber quién es, porque no es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan, entonces prefiero mejor manejarme así, porque ya los conozco", compartió.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del novio de Ingrid Coronado, sin embargo, fue una pregunta que le hicieron que dio una posible pista de quién podría ser, pues al parecer cuando la cuestionaron sobre si "era empresario", hizo un gesto incómodo que la desestabilizó.

Por otro lado, ella afirma que fue mucho tiempo que pidió al universo tener una pareja estable y que pudiera cumplir con todas sus expectativas y al parecer por fin ha llegado.

"Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces, y con todo el corazón, pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, llegó lo que estaba buscando", señaló Coronado.

¿Hijos de Ingrid Coronado ya conocen a su nuevo novio?

De igual manera, los medios de comunicación le preguntaron a Ingrid Coronado si sus hijos ya saben de su nuevo novio y cómo es su relación con ellos, a lo que la conductora respondió que aún no, pues para que eso suceda ella tiene que estar segura que esa persona será con la que pase el resto de sus días.

"No, todavía no conoce a mis hijos, para que yo le presente alguien a mis hijos tengo que estar ya segura de que es la persona con la quiero compartir mi vida para siempre", expresó.