Actor de la película ''Amarte duele'' es criticado por usar tenis ''pirata''

CIUDAD DE MÉXICO.— El protagonista de la popular cinta "Amarte duele" ha sido duramente criticado en las últimas horas, sin embargo, Luis Fernando Peña no pudo quedarse callado ante el comentario ofensivo por parte de un cibernauta, quien lo llamó "naco", por no usar tenis de marca originales.

Fue mediante Instagram, que el también actor de Televisa le respondió a un usuario de redes sociales luego de que éste lo ofendiera señalándolo de "naco".

No obstante, el descalificativo que el cibernauta empleo habría sido originado tras el romántico mensaje que Aly Noris, esposa de Luis Fernando Peña le dedicó al actor en una publicación de Instagram.

"'Conmigo comías carne, si te gusta el frijol pues vas'... Gracias mi frijol por estar a mi lado, por hacerme tan plena absolutamente cada día, gracias por ser mi complemento...", escribió la esposa del actor, y que se convirtió en el punto de partida de un intercambio de mensajes entre él y un cibernauta que lo criticó por comprar piratería.

Y es que hay que recordar que Luis Fernando en un vídeo dijo que prefiere comprar tenis clon ("piratas") en el tianguis, que gastar en unos originales. Asimismo, Peña indicó que prefiere gastar su dinero en cosas que necesiten sus tres hijos o darse otros gustos con su esposa.

No obstante, las palabras del actor de "Amarte duele" generaron el disgusto de un cibernauta.

"Pues lo malo no es que compren piratería lo tonto es que hace su video diciendo que gasta en eso... Diría Mariana en 'Amarte duele': nacos mamá se les llama nacos", escribió el usuario, a lo que el histrión contestó: "Estás de risa, me dices naco por comprar piratería jajajajajaa habló el adinerado, que tiene de malo comprar en el tianguis, seguramente eres igual... ¿soy demasiado naco que no merezco unas cuántas palabrerías suyas alteza?".

La discusión continuó con un par de dimes y diretes e incluso, la esposa del actor intervino y salió en defensa Luis Fernando Peña. Pero luego de que el actor tratará de defenderse de las críticas del internauta que le dijo "naco", otros usuarios de Instagram decidieron unirse al joven que atacó al histrión.

Cabe destacar que, Luis Fernando Peña hace cuatro meses atrás compartió un vídeo en su canal de YouTube, titulado "Compré muchos pares de tenis y mi esposa no sabía, regalaré unos a un fan", pero luego de que sus seguidores lo alertaran porque se dieron cuenta que eran piezas clon, el propio actor tuvo que compartir otra grabación en la que afirmó que lo sabía e incluso confesó que preferia comprarse tenis "piratas" a gastar en los originales.

"¿Para qué trabajo?, para mi familia y para comprarme tenis, yo no tengo otro vicio más que tenis, no soy un hombre que se vaya a gastar miles de pesos en una peda, casi no me gusta salir de hecho", expresó Peña, quien ha actuado en más de 30 películas, 16 telenovelas, 21 series y más de 15 obras de teatro.

¿Cuánto cuestan los tenis originales ante los clon?

El precio de los tenis originales varía según la marca, el modelo y el material utilizado. Sin embargo, en general, los tenis originales son más caros que los clones.

Por ejemplo, un par de tenis Nike Air Force 1, como los que compró el actor Luis Fernando Peña, cuestan alrededor de mil 100 pesos, mientras que un par de tenis clon pueden llegar a estar entre 350 a 500 pesos.

A pesar de su precio más alto, los tenis originales ofrecen una serie de ventajas sobre los clones. Los tenis originales son más cómodos, duraderos y están mejor diseñados. También son un símbolo de estatus y pueden ayudarte a destacar de la multitud.

