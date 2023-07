Representante de Nicola habla del presunto abuso; la mamá del peruano afirma que no fue

CIUDAD DE MÉXICO.— Los aconteceres en La Casa de los Famosos México siguen generando controversia, y ahora una "broma" traspasó fronteras, pues la agencia que representa a Nicola Porcella se mostró molesta y afirmó que tomará acciones legales en contra del programa y los involucrados en el presunto abuso sexual del cual fue víctima el peruano.

Representante de Nicola Porcella emprenderá acciones legales tras presunto abuso contra el peruano

El pasado 28 de julio, como cada viernes, se llevó al cabo la fiesta semanal que la producción le brinda a los habitantes de La Casa. En dicha celebración, además de deleitarlos con una divertida temática, comida y música (en ocasiones en vivo) también les permite ingerir bebidas alcohólicas.

Pero es precisamente, su estado de ebriedad lo que en diversas ocasiones ha detonado fuertes peleas o momentos que han generado la indignación de los televidentes.

Tal es el caso de lo sucedido con Nicola Porcella, pues tras la fiesta del pasado viernes 28, Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris le jugaron una "broma", la cual generó la molestia de internautas.

Y es que varios consideraron que lo sucedido fue abuso sexual, ya que además de quitarle el short a la fuerza, exhibieron su trasero ante las cámaras sin su consentimiento y lo tocaron indebidamente cuando lo nalguearon y Mayer le vació crema en los glúteos.

Luego de los cientos de mensajes en Twitter donde internautas emitieron su enojo ante lo sucedido, y exigieron la expulsión directa de Sergio por haber tocado indebidamente a Nicola, así como un severo castigo para Wendy y Poncho, Luna Agency, la agencia que representa al peruano reaccionó a través de Twitter.

La agencia aseguró que ya estaba tomando cartas en el asunto. Asimismo, indicó que el domingo 30 de julio, durante la octava gala de eliminación se anunciarían las sanciones correspondientes para los involucrados en el incidente.

Pero minutos más tarde de emitir este mensaje, la publicación fue borrado, lo que sin duda generó incertidumbre entre los internautas, pues varios aplaudieron que la agencia que representa a Nicola reaccionara al presunto abuso del que fue víctima.

La mamá de Nicola Porcella piden no victimizar al peruano: “No tergiversen las cosas”

Aunque los seguidores del reality show consideran que comportamientos como el de Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigrisno deben ser tolerados en un programa de televisión y deberían ser sancionados. La mamá de Nicola Porcella también se pronunció al respecto sobre el presunto abuso sexual que sufrió su hijo en La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con el exmánager de Porcella, él platicó con Fiorella, la mamá de Nicola, y ambos llegaron a la conclusión de que fue una “broma de mal gusto” y nada más, por lo que pidieron “no tergiversar las cosas”.

“Concuerdo con lo que acabo de hablar con Fiorella, la mamá de Nicola, (…) Fue una broma de mal gusto y así lo consideramos. No lo vemos más allá, porque no queremos ver ni malicia, ni queremos que se piense que Nicola se quiere victimizar”.

Y agregó: “Yo, como exmanager y como amigo… No podemos y no debemos permitir que se tergiversen cosas o que se digan cosas que involucren a un Nicola, que ni siquiera se ha manifestado sobre los hechos, sobre lo que pudo o no haber pasado en la fiesta”.

Asimismo, el exmángager de Nicola pidió a los seguidores del también el participante de Guerreros 2020 que no lo “victimicen”, puesto que eso podría ser contraproducente para él en Perú.

“No vamos a permitir que a Nicola se le quiera meter en un escándalo del que ni siquiera se ha enterado… Le dolería mucho pensar que esto se está tomando como un nuevo escándalo”, finalizó el exrepresentante del peruano, quien afirmó haber hablado con la mamá de Porcella.

Pese a las declaraciones del exmánager y la mamá de Nicola, usuarios en redes sociales reprobaron enérgicamente lo sucedido, pues lo hecho por Wendy, Sergio y Poncho, habría transgredido los límites personales, pues una cosa es que el 'Team Infierno' se lleva “pesado” y otra incurrir en abusos.

Por su parte, la producción hasta ahora ha guardado silencio respecto, pero la revista TVNotas indicó que en entrevista con la actual mánager de Nicola, Yezmin Nader, señaló que ella ya pudo hablar con la producción y tras ello se enteraron que “Nicola está bien y está tranquilo ante la situación”.

Finalmente, Yezmin agradeció que la gente esté preocupada por la salud emocional y física de Nicola, pero reiteró que “está tranquilo y ya tocó el tema con ‘la Jefa’”.

