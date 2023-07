Nicola Porcella habría sufrido abuso en La Casa de los Famosos; exigen una sanción

Esto NO DA RISA. Se llama abuso y la producción de #LaCasaDeLosFamosoMx no debe de permitir eso. #Nicola dijo NO. #Wendy, #Sergio, #BarbyJuarez, #EmilioOsorio y #Poncho no respetaron su palabra. Merecen una sanción.

El abuso nunca va a dar risa. #lcdlfMx pic.twitter.com/j5eO0tEuCe