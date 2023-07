La Casa de los Famosos México. Así fue la fuerte pelea entre Bárbara Torres y Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO.— La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, pues se ha convertido en el ring de las peleas más sonadas de las últimas semanas. Y, Sergio Mayer ha protagonizado los distintos pleitos que se han suscita (o por lo menos, los más sonados).

En Twitter, el nombre de Bárbara Torres y Sergio Mayer se hicieron tendencia debido a la tremenda pelea que tuvieron la noche de este pasado 3 de junio, antes de que se realizará una dinámica en la que se elegiría al nuevo líder, quien para sorpresa de varios volvió a ser Jorge Losa.

¿Qué pasó entre Bárbara Torres y Sergio Mayer? Así fue la fuerte pelea de ambos en La Casa de los Famosos

La nueva pelea que protagonizó Sergio Mayer, ahora con Bárbara Torres, causó gran polémica, pues este encontronazo tuvo de todo: gritos, llanto y hasta terceras personas fueron señaladas.

Si bien desde que la comediante argentina explotó contra Raquel Bigorra, ésta se convirtió en una persona muy cercana a Sergio Mayer, e incluso algunos la catalogaron como su defensora, pero al parecer esta "alianza" ha llegado a su fin. Esto a raíz de que Bárbara se sintió muy ofendida y afectada con un comentario del también político.

Y es que, este pleito se originó cuando los participantes del reality show estaban sentados en la sala, esperando que iniciará el reto o dinámica con la cual se elegiría al líder de la semana.

Mientras esperaban las instrucciones de 'La Jefa', los famosos entablaron una plática en la que Bárbara Torres pidió que ya no la nominen y la dejen quedarse. Ante esta petición, Poncho De Nigris le aconsejó que ya no se pusiera mal cuando sea nominada, porque es un juego y de eso se trata dicho programa.

En la charla Sergio Mayer afirmó que Bárbara Torres tiene muchos "personajes"

Pero tras las palabras de Poncho, Sergio Mayer intervino para mencionar que Bárbara no se pone mal, sino que ese es su "personaje".

"Mejor ya déjenme acá... no me nominen con nadie, listo", mencionó la actriz de la serie 'La Familia P.Luche', a lo que De Nigris le respondió: "Por qué entras a un reality que sabes que vas a salir nominado y te pones mal...". Pero Mayer intervino señalando: "¿Cómo saben que le afecta?... Es que a lo mejor es el personaje de 'afectada'".

Esta afirmación por parte del actor de la telenovela La Fea más bella provocó que Bárbara Torres explotará:

“A ver, si vamos a empezar a meter mam*#$% que dijeron de afuera vamos a agredir cabrón... No digas que tengo personaje, porque yo no tengo personajes. No tengo personajes... Estás pensando de mí muy equivocado... tal vez soy esquizofrénica”, respondió la humorista bastante alterada y con lágrimas en los ojos. Bárbara Torres con evidente enojo dijo que ella no tiene "personajes" como ahora señala Mayer y anteriormente Raquel

Pero la discusión no terminó ahí, pues Sergio Mayer fue muy contundente al mencionar que su comentario no fue por lo que dijo Raquel Bigorra cuando se despidió de sus compañeros, el pasado domingo 2 de julio, cuando se convirtió en la cuarta eliminada del programa de Televisa.

“Yo estoy diciendo cosas de adentro... Yo no digo cosas que dicen afuera... A mi nadie me dice que decir... no te equivoques... Yo digo lo que quiero y como quiero. Y lo que digo lo pienso... Yo pienso lo que quiero, a mí nadie me dice qué pensar... No sé si son personajes o personalidades... Eres un genio y te reconozco como tal”, concluyó Mayer Bretón. Bárbara Torres rompió en llanto en plena discusión con Sergio Mayer

La actriz mejor conocida como 'Excelsa' (personaje que interpreta en La Familia P.Luche) una vez más le respondió a Sergio, pero en esta ocasión le echo en cara haber arruinado la plática "tan divertida":

“No creo que sea un genio, ojalá que tuviera personajes porque sería la actriz del planeta... Mira qué lindo que rompiste una charla tan divertida”, expresó la comediante con los ojos llorosos.

Sin embargo, el exGarilbadi una vez más subrayó: "Nadie me influye a mi, yo siempre digo lo que pienso... si eso te ofende lo lamento mucho...". Bárbara Torres explotó contra Sergio Mayer y generó un ambiente de tensión

Debido al tenso momento que protagonizaron, Poncho De Nigris intervino nuevamente para pedirles que no se peleen. Pero Sergio Mayer intentó seguir, Bárbara Torres prefirió contestarle un poco más calmada, pero era evidente que ambos ya estaban con los ánimos encendidos.

Después de ese tenso momento, se anunció que iniciaría la prueba para elegir al líder de la semana, por lo que mientras esperaban las indicaciones empezaron a bromear, y nuevamente Bárbara y Sergio se hicieron de palabras hasta que la comediante comenzó a llorar.

Bárbara Torres y Sergio Mayer siguen la pelea; la comediante confronta al actor

Ya durante la madrugada, Bárbara Torres confrontó una vez más a Sergio Mayer, nada más que en esta ocasión, la humorista se encontraba platicando con Poncho De Nigris cuando el político entro al cuarto Infierno.

La comediante rompió en llanto frente al exdiputado y le recriminó haberlo defendido en repetidas ocasiones:

“Hay cosas que no son parte del juego, pedí a la gente por ti, te defendí acá adentro, eso que me hiciste estuvo bien gacho. No te pongas de soberbio, eso que dijiste del personaje no lo dijiste en chiste”, comentó 'Excelsa'. Bárbara Torres rompió en llanto y volvió a pelear fuertemente con Sergio Mayer

Pero Sergio le confirmó que efectivamente no la confrontó de broma, sino que realmente todo lo que le dijo era lo que pensaba. Esto molestó aún más a Bárbara quien añadió: “Yo no tengo personajes, sabes que soy super neta. Sabes que lo dijiste feo, eso que dijiste estuvo feo”, detalló.

Mayer no se quedó callado y destacó: “No, Barbarita, estamos jugando y no está padre que estés usando el tema emotivo, no está padre, porque así no podemos platicar. Quieres descargarte conmigo, descárgate, pero tienes ventaja porque traes lo emotivo”. Sergio Mayer insiste en que Bárbara está basando su estrategia en "personajes"

Bárbara Torres recordó que debido a su situación hormonal suele estar más sensible y llorar más seguido, además, ahondó en que tomaba varias pastillas para estar estable emocionalmente. A lo que Mayer le dijo que cuando se calmara hablaran tranquilos y de una forma un poco más sobria.

Sin embargo, una vez más se hicieron de palabras y al final Bárbara estalló. Antes de salir de la habitación, la comediante sin poder contener el llanto, mencionó que sólo quería irse de la casa.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos México. Sergio Mayer ''destroza'' a Ferka; el exGaribaldi habla con su 'team'