Paola Rojas habla sobre su nuevo novio; revela detalles íntimos de su relación

Paola Rojas es una de las conductoras más queridas y reconocidas de nuestro país, sin embargo, hace un par de años, su imagen se vio severamente afectada luego de que Zague, el futbolista brasileño con el que se casó, mandara una serie de fotos íntimas a otra persona, las cuales, se filtraron y se volvieron virales.

Ahora, tras varios años del escándalo, su divorcio y su soltería, Paola Rojas rompió el silencio sobre su nuevo novio. Esto fue lo que dijo.

Paola Rojas fue captada varias veces al lado de Marcelo Imposti, un famoso empresario argentino y aunque tras su separación de Zague, se ha mantenido bastante hermética sobre su vida privada, ahora ha confirmado su relación.

Fue durante la emisión más reciente de Netas divinas, que la presentadora habló sobre su relación y contó detalles íntimos, desde cómo lo conoció hasta cómo se siente actualmente.

Según confesó, conocía a Marcelo desde años atrás por una fiesta en la que coincidieron, esto fue antes de que se casara con Zague, sin embargo se reencontraron 20 años después.

El reencuentro fue durante una cena que Paola tuvo con Daniela Magun, ahí él le confesó que le gustaba y estaba seguro de que algún día estarían juntos.

“Estaba comiendo con Daniela, de pronto se para Dani y cuando regresa me dice; ‘oye, ese tipo que está ahí, y yo ‘¿cuál?, ¿el guapo que me fascina y que no puedo dejar de mirar?’. Dice: ‘Ese dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”