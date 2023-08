Promoverán la cinta ''Ferrari''

CIUDAD DE MÉXICO.—La cinta “Ferrari”, de Michael Mann, alcanzó un acuerdo con el Sindicato de Actores y Guionistas para promover la cinta en el Festival de Venecia, reveló “Deadline”.

La exención permite que el elenco de la película, que incluye a Adam Driver y Penélope Cruz, publicite la función en su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, la noche de clausura en el Festival de Cine de Nueva York y otros eventos en los que se pueda proyectar la película.

“Al igual que el estudio independiente A24, Neon es una empresa que no pertenece a alguna asociación y no ha encontrado obstáculos para obtener acuerdos interinos, dio a conocer el medio de comunicación.

Sin embargo, aún existe la posibilidad de que el talento opte por no ejercer los derechos que les otorga su gremio, como ha ocurrido en otras producciones, en solidaridad a la causa.

“Ferrari” está ambientada en 1957 y sigue a la Fórmula 1 y a la época en la que el ex corredor Enzo Ferrari está en crisis. Troy Kennedy Martin adaptó el guión de la biografía de “Brock Yates Enzo Ferrari: The Man and the Machine”.

“Ferrari” no es el primer título importante que se beneficia de este acuerdo, ya lo han hecho “DogMan” de Luc Besson y “The Unknown Country”, liderado por Lily Gladstone.

Las solicitudes para acuerdos interinos, que permiten que la producción o la publicidad procedan para proyectos de productores no afiliados a los sindicatos, han estado disponibles desde que comenzó la huelga de actores el 14 de julio.

El paro en la industria del entretenimiento lleva más de 100 días en Hollywood.