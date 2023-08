Marlon Colmenarez hace un en vivo con Wendy Guevara; lo critican por lo que dijo

CIUDAD DE MÉXICO.— Wendy Guevara en los últimos días ha generado más la crítica que comentarios positivos, pues tras su salida de La Casa de los Famosos México se ha mostrado inseparable de su amigo Marlon Colmenarez, a quien muchos tachan de "interesado", "vividor", pero sobre todo de ser una persona agresiva y grosera con la influencer transexual.

No obstante, la originaria del Guanajuto y el venezolano decidieron hacer una transmisión en vivo para hablar de varios temas, entre ellos los ataque de los que presuntamente ha sido víctima Marlon.

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez hacen transmisión en vivo; esto es todo lo que dijeron

Hace unos días, mediante sus historias de Instagram, Marlon Colmenarez informó que haría una transmisión en vivo para hablar de los cambios por los que se encuentra atravesando. El modelo venezolano también indicó que después de cuatro años por fin revelaría algunas cosas que se había guardado, y para generar aún más ansías, externó que Wendy Guevara lo acompañaría en el live.

?va empezando el live y luego luego a decirle que lo deje hablar a él?#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/WDz70wE3TO — Poparazzi ? (@_poparazzi) August 18, 2023

La noche de este pasado jueves 17 de agosto, por fin el también exparticipante de Enamorándonos decidió pronunciarse. Fue así como en su casa y en compañía de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, habló de los ataques en su contra. El venezolano comenzó afirmando que ha sido “inhumano” todo lo que se dice de él.

Asimismo, el modelo indicó que mientras Wendy estaba en La Casa, él vivió un infierno debido a las declaraciones que hicieron las amigas de la influencer. Fue en este momento, que aclaró que la guanajuatense nunca le ha pagado por su compañía como lo dijo Paola Suárez, la amiga de la influencer, en una entrevista.

“Paola fue con Gustavo Adolfo y hoy me enteré que dijo que yo era un prostituto y Wendy le pagaba. Yo no he trabajado de eso, yo he sido stripper o bailarín…con todas he convivido, he reído, he ido de fiesta y desde que 'La Chiquis' entró a La Casa (de los Famosos México), de un día para otro hicieron como si nunca en la vida me hubieran conocido. Porque pensaron que la Chiquis saliendo, me iba a dejar de hablar”., dijo Marlon visiblemente molesto.

En su transmisión en vivo, Marlon Colmenarez también negó que la producción del reality show le hubiera pagado 50 mil pesos por ir a ver a Wendy Guevara: “50 mil pesos no es una suma millonaria y ni eso, ni nada”, expresó el venezolano.

Asimismo, detalló que por todo lo que se estaba diciendo de él en ese momento, rechazó ir a La Casa de los Famosos México, pero la producción terminó convenciéndolo. Colmenarez destacó que fue Wendy Guevara, quien lo puso como “contacto de confianza”, y por eso él se encargaba de llevarle cosas que necesitara (como spray para el cabello y pasadores).

“El tema de que era un colgado fue inhumano, se volvió una locura, yo me desaparecí de redes, no fue bueno, trataron de envenenar la vida de alguien, era odio, tratar de dañar la vida de una persona”, afirmó Colmenarez.

?El muy igualado ya de plano la sacó de la toma un ratote así que Wendy ya ni habló pic.twitter.com/BLADVety2f — Poparazzi ? (@_poparazzi) August 18, 2023

Sobre lo que se dice de que es un "mantenido" e "interesado", Marlon señaló que cuando conoció a la influencer transexual ella no era famosa ni tenía los ingresos que ahora genera.

Con este comentario, el exstripper dejó entrever que cuando conoció a la guanajuatense, él tenía más dinero que ella: “Ella no tenía ni bubis, él que ya tenía un carro era yo, ella no tenía nada”, especificó el venezolano.

?aquí me ataqué porque empieza a echarle en cara los “favores” que le hacía, cómo darle ride a su hotel.

“Cuando yo la conocí no tenía ni tetas” dice el colgadín este pic.twitter.com/4Hx1IofwNc — Poparazzi ? (@_poparazzi) August 18, 2023

Marlon Colmenarez explota contra las amigas de Wendy Guevara, exige una disculpa pública

Visiblemente molesto, Marlon Colmenarez habló de las amigas de Wendy Guevara, quienes presuntamente trataron de arruinar su imagen hablando mal de él.

Fue en este momento que afirmó que tenía un audio en el que probaba que Paola Suarez, amiga de Wendy Guevara, mintió al tratar de exhibirlo como un "interesado".

“Paola solo me mandó ese mensaje para crear contenido, porque ni siquiera dijo lo que yo le contesté... simplemente no había podido ir porque estaba ocupado, pero sí quería ir”, detalló el modelo a modo de defensa.

Marlon dice que mientras Wendy era “Team Infierno” en vivió un infierno uD83DuDC40#WendyGuevara pic.twitter.com/5c8InOcHZ1 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) August 18, 2023

Tras ello, el venezolano explotó en contra de las amiga de la influencer transexual, pues señaló que debido a sus comentarios se originó la ''ola'' de críticas en su contra.

“Lo que quiero pedir es que saquen mi nombre de sus bocas, Evelyn, Salma, Paola, Kimberly... todas. Eso es lo único que pido. No pueden hacer contenido si no hablan de otra persona”, expresó el venezolano, mencionando que él no pertenece a su grupo de amigos, ya que él solo es amigo de la nueva estrella de Televisa.

?Aplicó la Will Smith bien y bonito pidiendo que saquen su faken name de sus faken mouths y bajita la mano le tira tierrita a mis niñas

POBRE PERRRRRRO pic.twitter.com/8a5RHmM3Vr — Poparazzi ? (@_poparazzi) August 18, 2023

Finalmente, Marlon Colmenarez exigió a las amigas de 'La chiquis' (como le dice de cariño a Wendy) que le ofrezcan una disculpa pública "por las mentiras" que han dicho sobre él, pues solo de ese modo podría retomarse la relación entre ellos desde cero y olvidando el pasado.

Internautas exhiben el mal trato que Marlon Colmenarez le da a Wendy Guevara; le piden que se de cuenta

Semanas atrás, Wendy Guevara por varios días se convirtió en tendencia de Twitter y otras redes sociales debido a sus ocurrencias en La Casa de los Famosos México, tras su salida, sigue ocupando dicho lugar pero ahora por las críticas hacia su amistad con Marlon Colmenarez.

uD83EuDDF5ABRO HILO DE:



Si tú pretendiente, novio o amigo te trata como Marlon a Wendy... ¡HUYE DE AHÍ INMEDIATAMENTE! uD83DuDEA9uD83DuDEA9uD83DuDEA9



- Gritos con ira y aprieta el puño en dirección a ella. pic.twitter.com/KjKbdNgigK — ????? ??????? (@Plebe_Culichi) August 18, 2023

Y es que la transmisión en vivo del modelo venezolano en vez de aminorar las comentarios negativos, causó todo lo contrario, pues este vídeo sirvió para que fans de la influencer guanajuatense exhibieran —una vez más— los presuntos malos tratos que ejercer Marlon a Wendy.

Si bien Colmenarez hizo su live para hacer un reclamo público, pues según él durante cuatro años (tiempo que lleva conociendo a Wendy Guevara) se había quedado callado porque la influencer se lo pidió, pero ahora debido a la ola de comentarios en su contra, mismos que las amigas de la influencer han fomentado, decidió rompe el silencio, defenderse y pedir que ya no hablen mal de él.

Fue así como a lo largo de más de una hora, Marlon Colmenarez en su afán de defenderse, no permitió que Wendy interviniera aunque en reiteradas ocasiones lo intentó.

Pero el venezolano no solo no dejó que hablara, también le gritó; aunque justificó esta conducta diciendo que él habla "duro", lo cual no significa que le grite a su amiga Wendy, fue durante este momento que afirmó que algunos videos que circulan en TikTok han sido sacados de contexto, pues él no trata mal a la influencer, aunque los fans de Wendy opinan diferente.

Me salió este TikTok y viendo el YouTube en vivo de Marlon con Wendy, donde ni la deja hablar y no la trata tan bien, me quedé fría. La diferencia de tratos entre los dos amigos de Wendy, es abismal. uD83DuDE15 pic.twitter.com/JACE2bsxza — OM (@oswaldomujica) August 18, 2023

