Sergio Mayer descalifica a Wendy Guevara; afirma que sin el 'Team Infierno' no hubiera ganado

CIUDAD DE MÉXICO.— Sergio Mayer y Wendy Guevara además de ser finalistas de La Casa de los Famosos México y forman parte del 'Team Infierno', presuntamente sostenían una gran amistad, la cual generó que la influencer transexual considerara al expolítico como un padre.

Pero a días de haber dejado el encierro, al parecer las cosas han cambiado, pues el también actor recientemente criticó a una de las personas que en reiteradas ocasiones lo defendió cuando éste recibía ataques dentro y fuera del reality show.

¿Qué le dijo Sergio Mayer a Wendy Guevara?

En entrevista con Adela Micha para su programa Me lo dijo Adela, Sergio Mayer desató la controversia al afirmar que de no ser por el 'Team Infierno', Wendy Guevara no habría ganado el reality show.

Noticias Relacionadas Issabela Camil insulta a fans de Wendy Guevara

Pero esta polémica declaración derivó luego de que la periodista mencionara que debido a que la integrante de "Las Perdidas" firmó exclusividad en Televisa, ya no le permitieron visitar su programa.

Tras la confesión de Adela, Mayer mencionó que él está asesorando a la influencer transexual, y por ello ya le recomendó que pida clases de dicción, de apuntador, y no la avienten al ruedo sin estar preparada.

Hasta ese momento, Sergio continuaba reflejando la presunta amistad que supuestamente sostiene con Wendy y que se vió mientras estuvieron en el reality show.

Pero, en la charla con la expresentadora de noticias de Televisa, el actor comentó que él producirá la gira del 'Team Infierno', sin embargo, debido a la exclusividad Wendy con la televisora de San Ángel, ella no podrá participar más que en algunas fechas.

Fue tras esta explicación, que el exGaribaldi mencionó que es gracias a Televisa que Wendy es quien es: "Televisa fue la que la lanzó, ella ya era Wendy, pero era la de 'Las Pérdidas', fue quien la catapultó".

Pero tras esa afirmación, Adela Micha y sus colaboradores le respondieron que Wendy ya era conocida cuando ingresó al reality de Televisa, por lo que la televisora solo le dio mayor proyección, ante esta aclaratoria Mayer mencionó: "Yo no soy Youtuber y no conocía a Wendy".

"Y mucha gente no la conocía... Ella era conocida en el mundo youtubero, pero yo jamás había escuchado, no sabía... tuvo una gran proyección a través del programa, ella ya era una gran youtubera, pero entró a grandes ligas", agregó con gran contundencia.

No obstante, Adela le refutó: "Pero no lo logró Televisa", a lo que Mayer tuvo que responder: "Lo logró Wendy a través de un programa de Televisión".

Por su parte, Maca Carriedo también puntualizó que Wendy Guevara se perfiló como ganadora desde el inicio, por lo que Sergio Mayer mencionó: "Poncho tiene más seguidores en Tik Tok que Wendy".

"Wendy fue un fenómeno y nadie está discutiendo lo contrario... Si Wendy hubiera estado en el 'Team Cielo', yo no creo que se hubiera salvado el team... Si ella hubiera estado con otro tipo de personalidades como Jorge, Barby y Ferka, yo no sé si lo que ella hacía y decía, hubiera destacado", mencionó el expolítico.

Debido a la tensión que se podía sentir en el ambiente, Adela Micha optó por cambiar de tema y no seguir discutiendo el tema.

Pero en redes sociales, los comentarios de Mayer con los que presuntamente quiso desacreditar a la influencer transexual, le valieron la crítica.

Una vez más usuarios de redes señalaron que Sergio es la persona más hipócrita, y que quien realmente se colgó de la fama de Wendy Guevara fue él y no Nicola Porcella como varias veces se dijo.

Otro video de Mayer no soportando, Nicola defendiendo a Wendy y Poncho ya dándole el gane(? a Wendy

En verdad AMO ver a Mayer desesperado #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/uXehLj0uDs — Bonny hugged Liam (@HeyxItsxMe) July 26, 2023

Asimismo, cibernautas indicaron que de no ser por Wendy Guevara, él se hubiera ido en las primeras nominaciones.

Tras los mordaces comentarios que emitió Sergio Mayer, seguidores de la influencer transexual mencionaron que ojala Wendy se alejé de Mayer, pues es una persona hipócrita que no quiere verla triunfar.

Te puede interesar: Wendy Guevara le responde a Charlotte Lascurain luego de que hablara mal de ella