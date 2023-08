Wendy Guevara le responde a Charlotte Lascurain luego de que hablara mal de ella

CIUDAD DE MÉXICO.— Tal parecer que no solo los habitantes de La Casa de los Famosos México querían colgarse de la fama de Wendy Guevara, pues ahora que se encuentra afuera, también hay personas que dicen ser sus amigas o que la aprecian y luego hablan mal de ella en televisión nacional.

Tal es el caso de Charlotte Lascurain, una influencer transexual que al igual que la ganadora del reality de Televisa, actualmente ha cobrado mucha popularidad. Precisamente, esa fama le dio la oportunidad de estar en un matutino, mismo en el que criticó a Wendy, a días de celebrar con la originaria de Guanajuato su cumpleaños número 30.

Wendy Guevara le responde a Charlotte Lascurain, la llama "loca" y "dañada"

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha retomado sus actividades cotidianas; es así como mediante una transmisión en vivo, a través de su canal de YouTube, la guanajuatense habló de las críticas que emitió su colega Charlotte Lascurain en su contra.

En su live de forma contundente, la integrante de "Las Perdidas" confesó que sí se enteró de las controversiales declaraciones que hizo la influencer transexual en el programa Sale el sol de Imagen Televisión.

Y, si bien Wendy últimamente se había mantenido al margen de las polémicas, ahora arremetió contra Charlotte; pues al parecer a la exparticipante del reality show de Televisa le molestó mucho los comentarios que hizo la influencer, quien asistió a la gran fiesta que las amigas de la integrante de "Las Perdidas" le organizaron.

Lo sorprendente para algunos internautas fue escuchar a la también integrante del 'Team Infierno' llamar "dañada" y "P*ta loca" a la Charlotte Lascurain.

“Ya saben como es, está bien dañada la niña. Ahorita apareció en la mañana en un programa hablando pestes de mí en televisión”, inició comentando Wendy.

Posteriormente, la ganadora de La Casa de los Famosos México reveló que cuando Charlotte asistió a su fiesta, ésta se acercó a saludarla y la lleno de elogios, incluso, le dijo que era "un ejemplo", pero días después en televisión nacional se contradijo.

“Ahí estaba bien feliz en mi cumpleaños el sábado, hasta me dijo: ‘Felicidades, Wendy, eres un ejemplo’ y ahorita dijo: ‘No es un ejemplo’ y yo no quiero que me vean como ejemplo, pero dijo: ‘Nada que ver, por su culpa nos ven... ella no se cree mujer y yo sí soy mujer y qué feo que por su culpa no nos vean como mujeres’”, relató.

Finalmente Wendy Guevara expresó contundentemente que Charlotte Lascurain estaba "loca" y suele pelearse y al día siguiente ya es "amiga" otra vez

“P*ta loca, ya saben que esa está loca. Me da risa, esa jota me da risa, ya ven que un día se pelea y al siguiente ya son sus amigas”.

Wendy Guevara responde a las declaraciones que hizo Charlotte Lascurain esta mañana en Sale el Sol. pic.twitter.com/CKv6AcBqd7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 22, 2023

Además, la integrante de ''Las perdidas''' destacó que ese tipo de comentarios por parte de Charlotte no le sorprenden, pues esta acostumbrada a generar polémica con sus declaraciones.

“Aquí lo que pasa es que ella es una influencer y ahorita le tratan de dar cámara y va a decir lo que haga más polémica. Ella hace polémica de cosas, pero en persona es muy tímida, muy callada. Es su personaje...”, finalizó la influencer transexual que en La Casa como en sus vídeos ha dicho que no le molesta si la gente no le habla como si fuera mujer.

¿Cómo trató Charlotte Lascurain de hacer quedar mal a Wendy Guevara en televisión abierta?

Fue durante la emisión del programa Sale el sol de este pasado lunes 21 de agosto, que en entrevista, Charlotte Lascurain habló mal de Wendy Guevara, pues la joven afirmó que su colega no es un ejemplo y que le hace mal a la comunidad LGBT+, ya que por su culpa las personas heterosexuales ven a las mujeres transexuales —como ella y Wendy— como "hombres con chichis".

Y es que cuando Charlotte fue cuestionada sobre si el fenómeno en el que se ha convertido Wendy tras su participación en el reality de Televisa, ha ayudado a la Comunidad, la influencer afirmó que no.

“Ella dice que es un hombre con chichis, eso fue lo que ella expresó hace unos meses, yo sí me identifico como mujer definitivamente”, expresó la influencer

Y añadió: “Entonces desde mi punto de vista eso es algo malo porque al final del día las personas que la ven a ella en redes sociales, heterosexuales y así, van a pensar que todas las chicas trans somos hombres con chichis. Eso se me hace algo malo al final del día porque da una mala explicación de qué significa ser una mujer transgénero”.

Cabe destacar que, antes de esta declaración, internautas creían que Wendy Guevara y Charlotte Lascurain eran amigas, pues el pasado sábado 19 de agosto fueron vistas juntas en la gran fiesta hecha en honor al cumpleaños 30 de la ganadora de La Casa de los Famosos México.

¿Quién es Charlotte Lascurain?

Pese a que recientemente surgió una polémica entre Wendy Guevara y Charlotte Lascurain, debido a que la segunda mencionada habló mal de la guanajuatense en un programa de televisión, algunos señalaron desconocer quien es la influencer transexual.

Charlotte es conocida por su contenido en TikTok, el cual se especializa en belleza y cuidado personal. Asimismo, la nacida en Hidalgo, México, ha ganado notoriedad debido a que desde hace tiempo ha estado compartiendo con sus seguidores su proceso de transición a mujer trans

Y es que desde el año 2020, ha permitido que sus seguidores sean testigos de su viaje personal al compartir los detalles de sus procesos hormonales y cirugías, así como su vida privada y quienes son parte de esta.

No obstante aunque, a través de distintos vídeos ha documentado principalmente los cambios en su cuerpo, varios cibernautas la recuerdan como la joven que se hizo viral debido a la frase "Waitechican".

Cabe destacar que, luego de que Charlotte Lascurain argumentó que la integrante de ''Las Perdidas'' dejaba una imagen negativa y confusa de las mujeres trans, la influencer se convirtió rápidamente en tendencia, pues desató las críticas e incluso algunos internautas pidieron su "cancelación" por "hipócrita".

Ya que después de haber asistido a la fiesta de Wendy Guevara y agradecerle la visibilidad que brindó a la comunidad trans, cambio de opinión y afirmó que por culpa de la guanajuatense las personas ven a las mujeres trans como: “hombre con chichis”.

Y la muy Hipócrita el sábado ahí presente en la fiesta de Wendy.



Colgada sin talento https://t.co/q2fWtPDGKA — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 21, 2023

