Exesposo de Galilea Montijo reaparece y luce irreconocible; ¿qué le pasó?

Fue apenas el pasado mes de marzo que Galilea Montijo confirmó su divorcio con Fernando Reina Iglesias luego de 11 años de relación y un hijo en común. La conductora afirmó que su relación habría quedado en buenos términos por el bien de su hijo y tan solo unos meses después se dio a conocer su romance con el modelo español Isaac Moreno.

Ahora, ha sido el exesposo de Galilea Montijo quien reapareció en redes sociales y su aspecto llamó la atención de algunos usuarios, pues afirman que luce irreconocible.

Exesposo de Galiliea Montijo causa preocupación al lucir irreconocible ¿qué le pasó?

Fernando Reina Iglesias, ex de Galilea Montijio, se había mantenido alejado de las redes sociales desde hace varios meses cuando empezaron los rumores sobre una separación con la famosa presentadora, pues además se rumoró de una infidelidad de su parte y que incluso se habría convertido en padre de una pequeña en Acapulco.

Sin embargo, pese a que esta información no está confirmado, ha llamado la atención el aspecto de Fernando Reina Iglesias, pues a través de su cuenta de instagram reapareció para promocionar un evento de Padel en el puerto.

"¡Creer es crear! Acapulco, la cuna del padel será la sede de uno de los 4 torneos más importantes a nivel mundial", escribió sobre el evento

La publicación de Fernando Reina Iglesias incluso fue comentada por Galilea Montijo, quien le puso emojis de aplausos y dejó ver la buena relación que existe entre ambos pese a su divorcio.

Sin embargo, la imagen que mostró ha dado de qué hablar, pues luce muy delgado e incluso varios usuarios argumentaron que se ve "desmejorado". Incluso, fue Michelle Rubalcava quien en su canal de Youtube argumentó que se ve triste y que la separación con "Gali" lo tiene bastante mal.

"No reconocí al exmarido de Galilea... Lo veo muy desmejorado, se me hace que no soporta el abandono de Galilea, bueno, más bien no soporto la separación de Galilea, vean su mirada, se ve triste, se ve acabado, chupado," mencionó el periodista quien hizo una comparación de cómo lucía cuando estaba junto a la conductora y cómo se ve ahora.

Michelle mencionó que, por el contrario, Galilea Montijo se ve mejor que antes, incluso en sus redes sociales comparte fotografías más atrevidas y hasta se deja mensajes con su nuevo novio Isaac Moreno.