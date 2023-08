Taylor Swift en México: Así se vivió el primer concierto de la cantante; no pudo evitar llorar

CIUDAD DE MÉXICO.— Taylor Swift llegó a México por primera vez, y miles de fans mexicanos disfrutaron del primer concierto que forma parte de su gira "The Eras Tour", que arrancó el pasado 17 de marzo.

Con un escenario imponente y lleno de luces, los asistentes se desbordaron de emoción y los gritos no cesaron hasta que dio inició la primera presentación de cuatro fechas que la cantautora tiene programadas en el Foro Sol.

Así se vivió el primer concierto de Taylor Swift en Ciudad de México

Tras la presentación de Sabrina Carpenter, el escenario se engalanó con la presencia de la cantante estadounidense de 33 años quien había sido esperada por sus fanáticos mexicanos por más de una década.

Con los temas: “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, “Cruel Summer” y “The Man”, la también compositora comenzó el show.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD TAYLOR SWIFT EN MÉXICO uD83CuDDF2uD83CuDDFD #MexicoCityTSTheErasTour pic.twitter.com/8Sbht1e4ND — Indepe News (@NewsIndepe) August 25, 2023

Pero no solo su interpretación, coreografías, vestuario y luces impresionó a los fans, también la inmensa pantalla de más de 10 metros con la que la cantautora ayudó a que ningún asistente perdiera detalle de lo que pasaba sobre la plataforma, misma en la que se encontraba dándolo todo en cada canción.

Debido a la gran emoción que demostraron los mexicanos y todos los asistentes a dicho concierto, Taylor Swift dedicó sus primeras palabras:

“Me están haciendo sentir poderosa. Me hacen sentir que hoy puedo tocar por primera vez en México… Toda mi carrera he estado soñando tocar aquí. Estoy muy emocionada, gracias por venir”, expresó la cantante quien se mostró asombrada de ver lo que estaba sucediendo.

uD83EuDE75uD83DuDC99uD83EuDD0D Taylor Swift dice al público mexicano que hará un repaso por 17 años de carrera uD83EuDEF6uD83CuDFFBuD83CuDDF2uD83CuDDFD Más de 60 mil personas coreando sus éxitos #MexicoCityTSTheErasTour #TaylorSwift pic.twitter.com/TNmWdgnyA8 — Lalo González (@LaloGonzalezM) August 25, 2023

“You Belong With Me” y “Love Story” resonaron en el importante recinto; estas canciones antecedieron el cambio de ‘era’, pues después de cambiarse el vestuario y escenografía, llegó el periodo Evermore. Taylor reapareció y detrás de ella se visualizó un bosque. Muy enigmática, interpretó “Tis The Damn Season”, “Marjorie” y “Willow”, acompañada por su grupo dancístico muy profesional.

Asimismo, durante esta parte del concierto, Taylor Swift agradeció al público mexicano dándoles la bienvenida a "The Eras Tour" en español.

“Esto es como un sueño, ¿son reales? El hecho de que hayan decidido apoyarnos de esta manera en nuestra primera vez tocando aquí… He visto outfits fuera de este mundo, llegan luciendo genial y cantan más fuerte que las bocinas. Muchas gracias”, declaró Taylor después de recibir una ovación de 3 minutos.

Pero la noche se pondría más emotiva, pues durante su interpretación del tema “Champagne Problems”, surgió un momento especial, ya que la cantante comentó que “era increíble tocar esa canción en un estadio en México”.

Tras esta declaración, al unísono el público interpretó el tema con ella, quien desde el piano volvió a agradecer el apoyo de sus fans, y se dejó ver soltando unas cuantas lágrimas, lo que causó que recibiera otra ovación, pero ahora de más minutos.

Alrededor de las 9 y veinte, inició la ‘era’ Reputation, fue aquí que la intérprete se puso más "mexicana", pues dijo con gran emoción “Los amo, los amo, los amo mucho”, conmovida casi hasta las lágrimas por la entrega del público.

uD83DuDC99uD83EuDE75uD83EuDD0D Taylor Swift está recibiendo mucho amor del público mexicano… su respuesta: “I love you so much” uD83EuDEF6uD83CuDFFB #MexicoCityTSTheErasTour #TaylorSwift pic.twitter.com/dXCmcUR2qK — Lalo González (@LaloGonzalezM) August 25, 2023

Una canción que emocionó mucho al público fue “Ready For It?“; acompañada de bailarines y una súper coreografía, Taylor Swift interpretó “Delicate”, “Don´t Blame Me”, “Enchanted”, “Long Live”... por varios minutos, la oriunda de de Pensilvania interpretó una canción tras otra haciendo resonar el Foro Sol.

La cantautora estadounidense tuvo otros dos cambios de vestuario; Taylor Swift continuó el setlist con la siguiente canción: “We Are Never Ever Getting Back Together”, para después cantar “I Knew You Were Trouble”, la cual fue muy coreada por todos los asistentes al concierto.

Hoy soñé que veía a Taylor Swift y adivinen qué, desperté y me di cuenta que HOY VEO A TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/eRpjySjHwb — Cherry Bomb (@SarayGlez13) August 25, 2023

Finalmente se encendió la Taylorseñal en el cielo de la Ciudad de México, y tras esto la cantante interpretó “Look What You Made Me Do”.

Y por si todavía la presentación de la cantante no había sido suficientemente emocionante, la joven de 33 años le dio una sorpresa a su público de México. Por primera vez cantó el tema “August”.

uD83CuDFA5| Vista aérea del Foro Sol, primer concierto de @TaylorSwift13 en México. #MexicoTSTheErasTourpic.twitter.com/oyxAbQgDk7 — Taylor Swift Perú uD83CuDDF5uD83CuDDEA (@TaylorPeru13) August 25, 2023

Una vez más, Taylor cambió de vestuario y deslumbró con un vestido azul; en este momento cantó junto con sus fanáticos temas como “1989” y “Style”.

En la recta final, la cantante interpretó “Blank Space ”, “Shake It Off” y “Bad Blood”.

Taylor Swift volvió a regalarle a sus fans una sorpresa. Ahora con una versión en acústico interpretó los temas “I Forgot That You Existed” y “Sweet Nothing”.

Que gracioso que taylor cante esto en latam tipo jaja perdón chicos me olvide que estaban pic.twitter.com/zjULWrg7ne — Florchuta (@afterglowflor) August 25, 2023

Finalmente, llegó la ‘era’ Midnights y Taylor Swift comenzó a cerrar su primer concierto en México con temas como: “Lavender Haze” y “Anti-Hero”.

Las animaciones y vídeos que fueron reproducidos en la gran pantalla complementan las últimas canciones de Taylor tales como: “Vigilant Shit”, “Midnigth Rain” y “Bejeweled”.

Taylor Swift acaba de hacer historia en la CDMX y ha dejado la vara muy alta para futuros espectáculos en el Foro Sol. Que a todos les quede claro que ella es la industria musical. #MexicoTSTheErasTour #TaylorSwif @taylornation13 @taylorswift13 pic.twitter.com/Urf1Hb0BYU — Ricardo (@RicardoGMeneses) August 25, 2023

Por último, la cantante Taylor Swift concluyó su primer concierto en México con las canciones “Mastermind” y “Karma”; entre luces, gritos y lágrimas de felicidad de sus fans la intérprete una vez más agradeció y se despidió.

“Muchas gracias Ciudad de México. Los amo”, expresó Taylor Swift mientras agitaba los brazos ante su público, quien no paraba de ovacionarla.

Taylor Swift diciendo “Te amo” en español en Ciudad De Mexico! #MexicoCityTSTheErasTour #MexicoTSTheErasTour #TaylorSwift pic.twitter.com/aGgGCn3jN6 — La Tia Puercaylor N1 & N4 uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@LaPuercaylor) August 25, 2023

Te puede interesar: ¿Cuál es el origen de los ''friendship bracelets'' del ''Eras Tour'' de Taylor Swift?