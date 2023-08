Hija de Niurka, Romina Marcos, confiesa que tiene herpes zóster, ¿qué enfermedad es esa?

CIUDAD DE MÉXICO.— Romina Marcos, hija de Niurka, conmovió a varios internautas luego de que se sincerara y confesara haber sido diagnosticada recientemente con herpes zóster.

La participante de MasterChef Celebrity México 2023, mediante una publicación rompió en llanto al hablar de una condición que le ha causado erupciones en la piel. Asimismo, la también hermana de Emilio Osorio (exhabitante de La Casa de los Famosos México) informa sobre su estado de salud y reflexionó sobre la importancia de la salud mental y emocional.

Romina Marcos, rompe en llanto al confesar que tiene herpes zóster

Mediante un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la joven actriz de teatro, rompió en llanto al revelar que lucha contra una dolorosa enfermedad.

En su grabación, Romina Marcos relató que comenzó a sentir un intenso dolor de cabeza y ardor en un lado de su rostro. A pesar de haber visitado al un médico, el dolor se intensificó y se manifestaron manchas rojas en su frente y párpado derecho. Y, en cuestión de días ya no podía abrir el ojo debido a la fuerte hinchazón.

“Días atrás me empezó un dolor de cabeza en un lado de mi cara. Fui con mi doctor y me comentó que probablemente se debía a la ansiedad, pero después empecé a sentir como agujas en la frente, mucho ardor y vi agujas en la frente, y vi que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho”, detalló Romina Marcos al hablar sobre la manera en que se manifestaron los primeros síntomas y lo rápido que avanzó sobre su piel.

La hija de Niurka Marcos señaló que preocupada por estos síntomas, volvió a ir al doctor y fue entonces cuando le diagnosticaron herpes zóster, una infección viral que causa erupciones dolorosas en la piel.

Asimismo, 'Romi' manifestó que este diagnóstico fue un resultado de haber somatizado sus emociones. La también cantante explicó que al no abordar adecuadamente el estrés y la ansiedad que conlleva ser una figura pública, su cuerpo finalmente expresó estas tensiones a través de una condición física.

“Vaya sorpresa lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones. Al no trabajar un dolor psíquico, el cuerpo lo saca, lo libera, y pasan este tipo de cosas”, expresó Romina en el vídeo dirigido a sus seguidores.

Romina Marcos externó cómo las erupciones en su piel se agravaron, llegando al punto de inflamar su ojo, lo que le impidió abrirlo completamente. Sin embargo, ya se encuentra en tratamiento y se recupera de manera favorable.

Debido a su padecimiento, la joven participante de MasterChef Celebrity México reflexionó sobre la importancia de la salud mental. Asimismo, la hija de Niurka Marcos destacó que el exceso de estrés, el descuido emocional y el impacto de las críticas en las redes sociales contribuyeron a la afectación de su estado.

“Lo más fuerte de estar viviendo esto es que yo solita, al no trabajar en mí, al no trabajar en mi salud mental llegué a este punto. ¿Por qué? Pues porque no me puse como prioridad, no me puse primero, no defendí lo que soy... Me solté dejé de agarrarme de la mano y eso duele más que un diagnóstico de herpes zóster...”, mencionó la joven.

¿Qué es el herpes zóster?

Una infección que causa una dolorosa erupción. Es causada por el virus de la varicela-zoster, el mismo que causa la varicela. Puede que no cause problemas por muchos años, pero a medida que envejece, el virus puede volver a activarse y causar culebrilla, detalla MedlinePlus.

Te puede interesar: ¿Quién gana más? Comparan el sueldo de Romina en MasterChef con el de Emilio en LCDLF