¿Peso Pluma fracasa en preventa de boletos en el Foro Sol? Así va la venta para su concierto

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace un par de meses, Peso Pluma se convirtió en el cantante favorito de cientos, por ello su música estuvo sonando en todas partes y en todo momento, incluso, fuera de México logró tener gran éxito. Pero ahora que se anunciaron los conciertos que estará ofreciendo en México, parece que las cosas han cambiado.

Si bien, cuando se dio a conocer el "Doble P Tour", se dejó ver el entusiasmo de varios fans del cantante de corridos tumbados, esta emoción no está siendo reflejada en la venta de boletos, pues a días del inicio de la preventa se ha reportado que aún se pueden observar lugares vacíos en el Foro Sol.

¿Peso Pluma no logra sold out? Así va la venta de boletos para su concierto en el Foro Sol

Hace unos días, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma se convirtió en tendencia en Twitter tras el anuncio de su gira titulada: "Doble P Tour".

Ahora, el intérprete de "Ella baila sola" ha vuelto a acaparar la atención de los medios de comunicación y el público, luego de que se informara que en el segundo día de venta de boletos para su concierto en el importante recinto de la Ciudad de México, la mayoría de las localidades estaban disponibles.

uD83EuDEB6uD83EuDD20 HOY es la venta general para que formes parte del #DoblePTour y puedas adquirir alguno de los paquetes VIP que #TicketmasterExperiencias tiene para ti uD83CuDFB6



Podrás tener Meet & Greet + foto individual con @ElPesoPluma, boleto en sección VIP, acceso al soundcheck privado y… pic.twitter.com/sNfKXPiMfT — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) August 4, 2023

Si bien es cierto que la página de Ticketmaster ha presentado problemas en su sitio web en eventos pasados, esto no está sucediendo con el intérprete de "La bebé".

Este pasado jueves 3 de agosto, cuando dio inicio la preventa para usuarios Citibanamex a las 14:00 horas, tres horas después, aún habían muchos boletos disponibles.

Debido a esta situación, fans del cantante se han visto preocupados por el show que dará el 11 de noviembre de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México, pues temen que de seguir baja la venta de boletos en el recinto con cupo de aproximadamente 65 mil personas, el cantante decida cancelar su presentación.

Sin embargo, fanáticos del intérprete de "PCR" aún guardan esperanzas, pues este pasado viernes 4 de agosto dio inicio la venta general, con la cual ahora sí todos sus fans podrían acceder a adquirir su boleto.

No obstante, hasta este sábado 5 de agosto, todavía hay espacios para todas las secciones en el Foro Sol. Las áreas VE son las que más se han vendido, ya que se encuentran en la parte frontal del segundo piso del recinto. Por el contrario, las áreas que están detrás se encuentran con mayor disponibilidad, según lo reportado por Infobae

De igual modo, el medio citado indicó que aún hay accesos para la zona VIP y también para el área General Ay B (que es donde las personas suelen estar paradas).

Cabe destacar que, aunque 'Doble P' —como también es apodado—parece todavía estar lejos de llenar el Foro Sol, todavía no ha cancelado el concierto, por lo que podría presentarse pese a no lograr sold out.

También es importante señalar que otra posible razón por la que no haya logrado largas filas y una gran demanda en la venta de boletos es por su alto costo. En redes sociales, internautas se han quejado de los precios de las entradas, incluso algunos están comparando la venta de éstos con los del concierto de Taylor Swift, que también alcanzaron precios exórbitantes.

#PesoPluma FRACASA en la preventa para su concierto en el Foro Sol uD83DuDE31@chulada_tvuD83DuDC9E: https://t.co/rbdqEEWorg pic.twitter.com/qIKmdr7X79 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 4, 2023

¿Cuándo cuestan los boletos para el concierto de Peso Pluma en la CDMX?

Los precios oficiales (incluidos los cargos por servicio de Ticketmaster) para el concierto de Peso Pluma en el Foro Sol son los siguientes:

-VIP: 4 mil 500 pesos

-General A: 2 mil 856 pesos

-General B: 1 mil 416 pesos

-Verde A: 2 mil 628 pesos

-Naranja A: 2 mil 28 pesos

-Verde B: 1 mil 656 pesos

-Naranja B: 1 mil 344 pesos

-Verde C: 1 mil 68 pesos

-Naranja C: 828 pesos

¿SE ACABO? Peso Pluma FRACASA en PREVENTA para concierto en Foro Sol por POCAS VENTAS pic.twitter.com/6Krg0spslm — renzoelcapo (@renzo099capo) August 5, 2023

