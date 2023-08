Presunto policía agrede a fan afuera de La Casa de los Famosos México (VÍDEO)

La Casa de los Famosos México es el reality más popular en nuestro país y como ya está a tan solo unas semanas de llegar a su final, los fanáticos están con todo apoyando a sus celebridades favoritas, sin embargo, en esta ocasión las cosas no salieron tan bien para un joven fanático de Poncho de Nigris, pues un presunto policía lo agredió y al parecer se lo llevó detenido.

Recordemos que hace unos días, algunos vecinos de calles cercanas al set del programa expresaron en redes sociales su incomodidad ante el ruido constante que se genera las 24 horas del día. Incluso, algunos han señalado que, durante las noches, los fanáticos reproducen música a un volumen elevado. Esto fue lo que pasó.

En un vídeo que se volvió viral en redes sociales, se muestra el desafortunado encuentro entre un supuesto policía y un fanático después de que este último acudiera a las instalaciones del show para gritar palabras de aliento al participante Poncho de Nigris, lo que habría presuntamente molestado al oficial.

En el clip se logra ver a un hombre y una niña que pasaban por la casa gritando, cuando enseguida se acerca un oficial para agredir y someter al hombre, mientras una mujer grita y pide que se detengan:" No le hagas caso a Mayer, Poncho. ¡Estamos contigo!" dice el joven

"Deja de gritar, deja de gritar", le dijo policía al fan, quien respondió: "No me agarren así, wey". "¿Cómo chinga*** madr* no te voy a agarrar, pen***?", agregó el policía