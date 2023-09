Florinda Meza habla del supuesto hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza le responde al supuesto hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Florinda Meza, además de ser recordada por su papel de 'Doña Florinda' en la serie de comedia ''El Chavo del 8", también es la viuda de 'Chespirito', nombre artístico del actor, comediante y guionista Roberto Gómez Bolaños.

Sin embargo, esta situación ha causado que la actriz tenga que pronunciarse sobre distintos escándalos en los que ha sido involucrado el fallecido comediante. Tal es el caso del supuesto hijo no reconocido de Gómez Bolaños. Sobre esta polémica, Florinda ha decidido contar la verdad.

¿Roberto Gómez Bolaños tuvo un hijo no reconocido? Florinda Meza cuenta la verdad

La actriz quien también ha participado en películas como "El Chanfle", "Don Ratón y Don Ratero" o "Dulce familia", decidió romper el silencio, luego de que se hiciera viral un vídeo en el que un joven de nombre José María Gómez, afirma ser hijo del fallecido actor Roberto Gómez Bolaños, 'Chespirito'.

Asimismo debido a que el joven en su grabación compartida en TikTok detalla que el nació en 2002, fruto de la relación que tuvo su mamá (una masajista) con Roberto Gómez Bolaños; la viuda del actor reaccionó a esta declaración.

De igual manera, Florinda Meza respondió a la explicación del joven, quien mencionó que el comediante le dio su apellido y lo mantuvo hasta que murió en 2014, y que de dicha situación estaba enterada la actriz, quien supuestamente dejó de darle dinero tras la muerte de Gómez Bolaños.

"Y lo entiendo, está bien, a final de cuentas el señor la engañó", expresó el joven, quien dejó entrever que Florinda Meza podría "confirmar" su polémica declaración.

Finalmente, el joven destacó que no le interesa hacer comedia como lo hizo su padre, aunque "heredó" dicho talento; José María concluyó su polémico vídeo manifestando que solo quería que el público se enteraran de su existencia al igual que Florinda.

"Solamente exponer, y antes de que se muera la señora Florinda que sepa quién soy”, dice el presunto hijo no reconocido del humorista, quien al final del vídeo se despide con una presunta señal de dedo.

Tiktoker asegura de el hijo “no reconocido” de “Chespirito” y acusó a Florinda Meza de quitarle su pensión pic.twitter.com/L2eJnVAKH4 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 30, 2023

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la supuesta paternidad de Roberto Gómez Bolaños?

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la actriz defendió la memoria de su esposo Roberto Gómez Bolaños, negando de forma contundente la veracidad de las declaraciones del joven quien dice ser hijo del comediante.

Florinda Meza decidió ponerle fin a esta polémica al afirmar que 'Chespirito', se realizó la vasectomía, por lo que el actor ya no tuvo pudo tener más hijo, que los que tuvo con su primera esposa.

"Una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto: Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos", escribió la actriz.

La actriz también aclaró que no se prestará al juego del joven, por ello aclaró que su mensaje estaba dirigido para el público en general.

"La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro vídeo, aunque cuando vio el éxito de su 'ocurrencia', decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público", puntualizó Florinda.

Finalmente, la actriz de ''El Chavo del 8" reconoció que siempre han existido persona que buscan hacerse publicidad diciendo cosas negativas sobre ella o falsedades, así como mentiras sobre romances inventados, todo esto como fruto de la envidia.

"Siempre han existido personas que utilizan mi nombre para hacerse publicidad, diciendo cosas terribles sobre mí. No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo vídeos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve. En esta ocasión, hago este comunicado porque está de por medio la honra de mi Rober y él ya no está aquí para defenderse", concluyó Florinda Meza.

