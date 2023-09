Luz Elena González rompe en llanto al hablar de la hospitalización de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.— Luz Elena González causó pesar luego de que en pleno programa en vivo rompiera en llanto. La ahora conductora del programa Venga la Alegría se mostró afectada por una situación familiar de la cual habló un poco. Sin ahondar en detalles, la también actriz reveló que su hijo se encuentra hospitalizado.

Luz Elena González revela que su hijo fue hospitalizado; rompe en llanto al recordarlo

En la emisión de este pasado 11 de septiembre, la también exreina de belleza no pudo contener las lágrimas, pues durante una plática con sus compañeros, Luz Elena González confesó que su hijo se encuentra en el hospital.

Luz Elena González "se quebró" en pleno programa en vivo

Este triste momento tuvo lugar luego de que la conductora de TV hablará de su participación en una dinámica del programa de TV Azteca, misma en la que los presentadores del matutino visitan los hogares de los televidentes para pasar un tiempo con ellos y quizás hacer alguna actividad juntos.

Tal es el caso de Luz Elena, quien en esta ocasión visitó la alcaldía Tláhuac para conocer a la familia Lara Beltrán y celebrar el cumpleaños 16 de Julio.

Y aunque la conductora se mostró muy sonriente tras el vídeo en el que mostraron cómo fue el paseo que ella dio con el cumpleañero y su familia, en cuestión de segundos sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin poder contener el llanto se "quebró" en plena transmisión en vivo.

La conductora del matutino de TV Azteca reveló que su hijo está hospitalizado

Fue así como la exreina de belleza dio a conocer que su hijo Santiago está pasando por un momento delicado ya que se encuentra hospitalizado.

Si bien, Luz Elena González expresó que no le gusta hablar acerca de temas personales, no pudo evitar hacerlo debido a que encontró coincidencias entre la familia que conoció y la suya. Incluso mencionó que su hijo la iba a acompañar al paseo con la familia que visitó, pero el jovencito de 16 años no pudo, ya que se encuentra internado en un nosocomio de la CDMX.

"Cumplió la misma edad que mi hijo, perdónenme, es que tengo a mi hijo en el hospital. Mi hijo quería ir con nosotros, pero espero en Diosito salga bien, perdónenme", detalló la actriz de telenovelas. Luz Elena González no pudo contener el llanto al revelar que su hijo está en el hospital

Aunque la conductora del matutino de TV Azteca no reveló qué es lo que tiene su hijo, ni cuál es su actual estado de salud, sí afirmó que la hospitalización del jovencito fue el motivo por el cual no acudió con ella al parque de diversiones para pasar el día con la familia Lara Beltrán.

"Lo voy a llevar con ellos para que lo conozcan, fue muy emotivo. Para mi fue muy bonito llevarlos, espero que ya esta semana pueda salir del hospital", puntualizó Luz Elena rompiendo en llanto mientras se disculpaba con sus compañeros y los televidentes por el momento que estaba protagonizando.

¿Cuál es la condición del hijo de Luz Elena González?

El también hijo mayor de Bernardo Martínez cumplió 16 años el pasado mes de mayo como lo indicó Luz Elena González, pero a su corta edad, al parecer su salud se ha visto afectada a tal grado de tener que estar internado en un hospital.

Y aunque por el momento se desconoce el motivo por el cual el hijo de Luz Elena González se encuentra hospitalizado; se tiene conocimiento de que el menor padece de un tipo de espectro autista. Por lo que derivado de esta condición podría ser que Santiago tuvo que ser llevado a un nosocomio.

¡@LuzElenaGlez visitó a la familia Lara Beltrán, para festejar el cumpleaños de Julio y pasar una tarde llena de adrenalina! uD83DuDE4CuD83CuDFFB?uD83CuDFA1uD83CuDFA2



¡Si deseas recibirnos en tu hogar, regístrate en la aplicación TV AZTECA EN VIVO! uD83DuDCF1uD83DuDCFA #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/Rfausqj4xg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 11, 2023

