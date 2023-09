Rodrigo Cachero habla de la infidelidad que vivió en su matrimonio con Adianez Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.— Rodrigo Cachero, quien desde que informó sobre su ruptura con su ahora exesposa Adianez Hernández, destacó que su separación estaba siendo "un infierno". Nuevamente volvió a hablar de su divorcio con la exconductora del programa Escape Perfecto, pero ahora el actor sorprendió pues se pronunció sobre la infidelidad que cometió la mamá de dos de sus hijos.

Rodrigo Cachero habla de la infidelidad que cometió Adianez Hernández mientras estaban casados

Hace tan solo unos días y mediante un vídeo compartido en redes sociales, el mejor amigos del difunto Fernando del Solar confirmó que tras 11 años de relación se separaba de Adianez Hernández, con quien procreó a dos niños durante el tiempo que estuvieron juntos.

El también productor aunque no mencionó los motivos por los que se divorciaba de la también exparticipante de Survivor México, sí dejó entrever que se trató de una infidelidad por parte de la conductora de TV, pues en su discurso mencionó a Shakira y Piqué, y como ya es bien sabido, esa relación presuntamente terminó porque el exfutbolista le fue infiel a la cantante con Clara Chía.

A días del revuelo que dicho anuncio causó, la expareja sentimental de Rodrigo Cachero confirmó que Adianez Hernández le fue infiel al actor, pues la presentadora de TV lo engañó con Augusto Bravo, quien era esposo de Larisa Mendizabal.

Tras la confesión de la actriz, Cachero reapareció en redes para hacer unas aclaraciones sobre su divorcio. Fue así como destacó que su larga ausencia de casa, por cuestiones de trabajo, no fue la causa de su separación con su exesposa como algunos lo han señalado.

Asimismo, Rodrigo confesó que el proceso de su divorcio lo está rebasando, pues todo fue sorpresivo y triste, ya que él sí se veía junto a Adianez Hernández para toda la vida, por lo que no está de acuerdo con que algunos "justifiquen" la infidelidad de Adianez con su ausencia: "Información que trata de justificar lo injustificable".

"Ay, por favor…

Información que trata de justificar lo injustificable.

Voy a escribir esto desde un lugar amable y amoroso porque no puedo ser de otra forma. Los que me conocen saben la clase de ser humano que soy", inició escribiendo el actor

Y prodiguio: "....Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir".

"Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella, sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación".

"He trabajado muchos años para proveer y apoyar a mi familia y jamás he fallado. Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo en el que afortunadamente nos fue increíble. Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando. No acepto la información que se da de mi persona porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar"

"Yo estoy en paz.

No voy a caer en provocaciones porque quiero que esta pesadilla termine lo antes posible.

Para que exista un conflicto o pelea, se necesitan dos o más personas. No cuenten conmigo".

"Acabo en este instante de desactivar los comentarios porque ayer unas mentes enfermas se atrevieron a publicar en el Instagram de mi hijo. Ellos son los menos culpables de todo este tsunami. Agradezco su apoyo y cariño.Bendiciones".

Como era de imaginarse, su mensaje generó un debate entre quienes aplauden su comportamiento y le desean una pronta recuperación; y otros que critican su ausencia, esto con el afán de "defender" o "justificar" a Adianez.

¿Qué ha dicho Adianez Hernández sobre su separación de Rodrigo Cachero?

Hasta el momento, la conductora de TV no se ha manifestado sobre su divorcio, pero en redes sociales sí estuvo activa, por lo que hace seis días compartió una foto junto a los dos hijos que tiene en común con Rodrigo Cachero.

No obstante, llamó la atención que la presentadora de TV haya limitó los comentarios.

"Por ustedes todo... Siempre buscaré la felicidad de cada uno de manera individual y como familia. Los amo con todo mi corazón y tengan la seguridad que día a día lucharé por ser feliz para darles toda esa felicidad y que crezcan llenos de amor, alegría, vibrando bonito como mamá siempre lo ha hecho…Los humanos somos emociones y por ellas tomamos decisiones… buenas o malas, nuestras decisiones nos ponen en un lugar en la vida. Todos los días hay la oportunidad de seguir en el mismo lugar o hacer un cambio … la emoción que nos lleva de un lugar a otro es la que tomamos por qué buscamos 'ser felices'", escribió la exconductora de TV Azteca.

