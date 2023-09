Poncho De Nigris revela que consumió sustancias ilícitas en La Casa de los Famosos

Poncho De Nigris, quien fuera el tercer lugar en La Casa de los Famosos México, reveló en un podcast que consumió drogas dentro del reality.

Fue hace exactamente un mes que Wendy Guevara se coronó como la ganadora de LCDLFM, y el concepto de este programa marcó un nuevo episodio para la televisión abierta en México, pues registró altísimos niveles de audiencia, mismos que no se habían visto en años. Una de las razones fueron las polémicas que hubo al interior del programa y que, a un mes de su fin, siguen surgiendo. Esto fue lo que dijo Poncho de Nigris.

Poncho De Nigris hizo unas polémicas declaraciones en un podcast en las que reveló que para soportar el aislamiento y ayudar a la relajación ingresó drogas en forma de gomitas que contenían CBD y THC, ambas, sustancias que se encuentran en el Cannabis.

"Me llevé unas gomitas de CBD y tenían un poquito de THC, entonces yo dije: 'si hay mucho pedo pa' relajarme me voy a chingar una gomita'", dijo.

Pero eso no fue todo, De Nigris también confesó que él no era el único que llegó a ingerirlas, también lo hicieron Sergio Mayer y Apio Quijano, ambos miembros del "Team Infierno".

Esta habría sido la razón por la que algunas de las actividades que realizaban al interior de la casa, sobre todo en el tema del presupuesto, no salían de la mejor manera; incluso, confesó que sus compañeros sí lo notaban y que hasta llegó a presentarse al confesionario bajo los efectos de estas gomitas:

"estaba bien difícil porque decías: 'este día ya no tengo nada que hacer' y me chingaba una gomita y empezabas a hablar a lo pen"#$@ y no puedes pedir una disculpa porque llama más la atención", agregó.