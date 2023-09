VIRAL. Adele detiene un concierto para defender a su fan del hostigamiento de guardias de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO.- Adele nuevamente dio muestras del cariño que le tiene a sus seguidores, luego de detener un concierto al notar que uno de sus fanáticos estaba siendo acosado por guardias de seguridad que, al parecer, le estaban pidiendo que se retira.

Todo sucedió en el Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, y el video con el momento preciso se volvió viral por la aplaudida actitud de la ganadora del Grammy.

Durante la interpretación de su canción ‘Water Under the Bridge’, la artista pausó todo y se dirigió a los hombres encargados de cuidar a los asistentes y cuestionó cómo se estaban comportando con él, además de expresar su deseo de que lo dejen disfrutar del espectáculo.

"¿Qué le pasa a ese joven fan de ahí al que molestan tanto desde que está de pie? ¿Qué le pasa? Sí tú, levanta la mano, el que tiene un palo en la mano", recriminó Adele visiblemente enfadada. Ahí no quedó todo, pues la cantante fue enfática: "¿Por qué lo molestas? ¿Puedes dejarlo en paz, por favor? No volverán a molestarte, cariño... disfruta del espectáculo".

De esta manera también se dirigió al fan que se encontraba viendo su espectáculo Weekends with Adele en Las Vegas.

El joven fue identificado como Juan Pablo Lastra y en un video se pudo ver cómo fue incomodado en diversos momentos durante el show. Primero se le ve de pie en "I Drink Wine" antes que una mujer le pidiera que se sentara diciéndole lo siguiente: "¡Mira detrás de ti! Todo el mundo está enojado contigo".

Luego, Adele cantó "Water Under the Bridge" y le dijo a la multitud: "Pueden ponerse de pie", por lo que él saltó y gritó de entusiasmo, pero un guardia de seguridad le dijo "mantén la calma".

En su video de TikTok, el protagonista del momento contó: "Adele, muchas gracias por esta noche impresionante y por defenderme para poder vivir tu concierto como debe ser. Aunado a ello, lamento no haber respondido a [nada] que me preguntaste. Empezaste a hablarme y literalmente dejé de respirar (...) Todavía no puedo entender el hecho de que estaba en la misma habitación que Adele, canté cada canción con ella e incluso detuvo el espectáculo para defenderme".

Finalmente, el joven dijo que se preparó más de un año para el concierto y jamás imaginó que los asistentes que están alrededor de él "se enojaran conmigo por pasar el mejor momento de mi vida y querer levantarme y cantar con ella, pero sinceramente no me importaba en absoluto lo que me dijeran. Simplemente estaba asombrado por la obra maestra que estaba viendo con mis propios ojos. No tenía tiempo para los que odiaban".

El video de Juan Pablo Lastra tiene 1.9 millones de reproducciones.