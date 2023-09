Catálogo de Televisa sí existía; pedían a Beltrán Leyva 700 mil pesos por esta actriz

CIUDAD DE MÉXICO.— A tan solo días del lanzamiento del nuevo libro de Anabel Hernández: "Las señoras del narco. Amar en el infierno", la polémica ya se ha desatado, pues al igual que con su anterior trabajo de investigación, una vez más, la periodista exhibió los presuntos nexos de varias famosas (en su mayoría figuras importantes de Televisa) con capos del narcotráfico.

No obstante en este nuevo libro, la escritora también dedicó unas cuantas páginas a la televisora del Ajusco, pues mediante el testimonio de una expareja de Arturo Beltrán Leyva, afirmó que el tan sonado "Catálogo de Televisa" sí existió y que incluso el apodado 'El Barbas' habría pagado 700 mil pesos por la compañía de una actriz.

Anabel Hernández devela que el catálogo de Televisa sí existió; expareja de Arturo Beltrán Leyva lo confirma

A lo largo de los años han existido el rumor de que Televisa contaba con una especie de catálogo en el que ofrecía por varios miles de pesos a sus estrellas. Es así como Lucero, Edith González, Erika Buenfil y hasta Thalía, han sido relacionadas con esta fuerte polémica.

Pero ahora, en el libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno", se aborda este rumor desde la perspectiva de 'Celeste' una presunta expareja sentimental de Arturo Beltrán Leyva, alías 'El Barbas', quien confirmó que ella habría visto este documento de primera mano.

Y es que de acuerdo a lo relatado en el nuevo libro de Anabel Hernández, Arturo Beltrán Leyva, aproximadamente por 2006, le habría propuesto a 'Celeste' abrir un spa cerca de las instalaciones de Televisa, esto con la finalidad de que las famosas de la televisora conocieran al capo.

Pero la también mamá de una hija del conocido narcotraficante reveló que, una mujer de nombre Violeta Vizcarra, quien "trabajaba" para Beltrán Leyva, le consiguió una cita a 'Celeste' para que le enseñen el famoso catálogo.

“En dicho catálogo se presentaban tarifas exorbitantes para contratar la compañía de estas celebridades... Fui con mi hermano a las oficinas de uno de los ejecutivos de apellido Burrillo, un joven de piel clara y ojos claros. Una de las secretarias nos mostró un catálogo, era un engargolado azul. Ahí estaban las celebridades, las mujeres de la televisora. Se ofrecía la compañía de ellas para comidas privadas. Decía ‘comida empresarial’ eso fue lo que yo leí...”, puntualizó la testigo en el libro de la periodista mexicana.

Asimismo, la mujer que fue sumamente cercana a los Beltrán Leyva durante año, contó que en el catálogo habían varios puntos que debían seguirse en caso de que se quisiera contratar a una famosa.

“Eran un montón de artistas, un catálogo así de grande. Te lo daban y tú podías hacer ahí la contratación. Te especificaban cuánto tiempo estaría la famosa, qué tenías que darle, transportación del punto A al punto B. Todo parecía que era muy normal o yo era muy estúpida, pero yo no vi nada raro”, relató 'Celeste'.

¿Quién era la famosa más cara del catálogo de Televisa?

En el libro de la periodista y escritora Anabel Hernández, también se revela el nombre de la actriz por la que Televisa cobraba más. Que de acuerdo con la declaración de la expareja de Arturo, era nada menos que la controversial Paty Navidad.

Eso sí, la presunta expareja sentimental del Beltrán Leyva destaco que las cifras económicas para ir a ‘comer’ con las actrices eran demasiado altas, y el precio para conocer a una de ellas era aún más elevado.

“Había muchas, muchas, casi todas las de Televisa. Pero la más cara y según me dijeron la mejor apadrinada de la empresa, con el contrato más alto, en ese momento era Paty Navidad: 700 mil pesos una comida de cinco horas”, detalló 'Celeste'.

Cabe destacar que en el libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno", se menciona que aparentemente, la actriz de la telenovela ''La Fea Más Bella'' no fue contratada para conocer a 'El Barbas', pues aunque la cifra "no era nada para Arturo", no se aseguró que la también conductora de TV accediera a tener algún tipo de intimidad y eso podría desatar el enojo de Beltrán Leyva.

“No pude contactar a nadie que realmente me asegurara que si pagábamos esa cantidad sí iba a haber ‘fiesta’ (sexo), así que no me quise arriesgar. Por eso no avanzamos con el catálogo”, señaló 'Celeste'.