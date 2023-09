Exhiben presunta relación de Karla Panini con Arturo Beltrán Leyva (VÍDEO)

Karla Panini es una de las famosas más polémicas en México; el escándalo que tuvo con Karla Luna (QEPD) y el que fuera su marido, Américo Garza, ha sido de los más comentados en los últimos años y muchos la han tachado de aprovechada e hipócrita. Ahora, ha salido a la luz que la "Lavandera" tuvo nexos con narcotraficantes, específicamente con Arturo Beltrán Leyva con quien habría tenido una relación.

Será la secuela del libro de Anabel Hernández, 'Emma y las otras señoras del narco', en el que se revelará toda la información sobre el vínculo que habrían tenido "Las Lavanderas" con el líder del cartel de Los Beltrán Leyva. Esto es lo que se sabe.

Exhiben presunta relación de Karla Panini con Arturo Beltrán Leyva

Fue Michelle Rubalcava quien en su canal de Youtube reveló que la nueva entrega de Anabel Hernández llamada "Las señoras del narco: amar en el infierno", revelará nuevos nombres de famosas involucradas con el narcotráfico, como por ejemplo "Las lavanderas". Además, aclaró que recibió fotos de algunas de las páginas del libro en el que especifícan el "íntimo vínculo" que tenía Arturo Beltrán Leyva con una de ellas, al parecer, Karla Panini.

De acuerdo con las páginas mostradas por el famoso, se lee:

"La lista de famosos a las que accedía Arturo Beltrán Leyva, se fue haciendo cada vez más extensa y entre el amplio grupo hubo con quienes surgió estima".

"Una integrante de ese grupo más selecto formó parte de la dupla de comediantes mejor conocida como 'Las Lavanderas', integrada por Karla Luna y Karla Panini, quienes iniciaron unos sketches en un canal de televisión de Monterrey, Nuevo León, una de las plazas controladas por el narco".

El libro explica que en el 2014, 'Las Lavanderas' fueron las protagonistas de un escándalo nacional debido al romance entre Panini y Américo Garza, a pesar de que él estaba casado con Karla Luna.

Michelle Rubalcava señala que aún no se sabe qué tipo de relación tenían ellas con Arturo Beltrán Leyva pero al parecer, en el libro está todo muy detallado.

"No sé con quien fue el vínculo amoroso de este señor Leyva, no sé cuál de las dos o en qué contexto están las lavanderas metidas porque al parecer sí había estima, pero no sabemos si nada más les trabajaban en eventos privados o había una relación de alguna de ellas con él".

La segunda parte del libro 'Emma y las otras señoras del narco', escrito por Anabel Hernández, se comenzará a vender el próximo lunes. Algunos de los nombres de famosas que se revelarán son: Dorismar, Isabel Madow, Ninel Conde, Betty Monroe, Mariana Ríos, Karla Panini y Karla Luna.