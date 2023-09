Revelan que Galilea Montijo sí fue novia de Arturo Beltrán Leyva y hasta el monto que éste le daba

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo sí fue novia de Arturo Beltrán Leyva... es con esta polémica afirmación con la que una vez más la conductora del programa Hoy se ve relacionada con el líder del crimen organizado, quien nuevamente forma parte de los relatos de la periodista y escritora Anabel Hernández, quien recientemente publicó su nuevo libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno".

Y es que la también autora del libro "Emma y las otras señoras del narco", volvió a lanzar un recopilado de una exhaustiva investigación en la cual —según Anabel— cuenta con testimonios de personas que formaron parte de la vida de Los Capos de México. Tal es el caso de una supuesta expareja del también apodado 'El Barbas' quien afirmó que 'Gali' sí sostuvo una romance con el narcotraficante e incluso recibía una cantidad de dinero al mes.

Galilea Montijo vuelve a protagonizar libro de Anabel Hernández; "fue novia y recibía dinero como esposa"

Tal y como lo anticipó Anabel Hernández, este 2023 la escritora regresó con una polémica publicación en la que nuevamente destapó los presuntos vínculos de estrellas de la farándula con el crimen organizado. Es así como una vez más Galilea Montijo está siendo relacionada sentimentalmente con Arturo Beltrán Leyva 'El Barbas'.

Y es que después de que en 2021, Anabel Hernández mencionara en su libro '''Emma y las otras señoras del narco'' que aparentemente la también conductora de La Casa de los Famosos México mantuvo una relación sentimental con Beltrán Leyva, y tras el revuelo que se generó, Galilea saliera a negar dicho señalamiento; este 2023 la periodista lanzó una nueva investigación en la que amplía la información sobre el presunto romance entre la tapatía y el narcotaficante.

De igual manera, en este nuevo libro, el cual ya está a la venta, la escritora revela que presuntamente la también empresaria recibía dinero del apodado 'El Barbas'.

"Confirman" que Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva 'El Barbas' sí tuvieron un relación amorosa

En las páginas de "Las señoras del narco. Amar en el Infierno", los lectores podrán conocer el testimonio de 'Celeste', supuesta expareja de Arturo Beltrán Leyva y madre de su hija, quien narró que ella habría visto cómo el hombre que fue abatido en 2009 salió con la conductora del matutino de Televisa.

Asimismo, la mujer contó a detalle cómo era la relación amorosa entre Galilea Montijo y Beltrán Leyva.

Y es que de acuerdo con el testimonio de 'Celeste', la relación entre la presentadora de TV y uno de los líderes criminales más peligrosos que ha tenido el país aconteció desde mediados de 2004.

“Galilea era todo el tipo de Arturo, no era el top, pero sí era su tipo. Le gustaban muy morenas de piel, así muy mexicanas, rasgos muy mexicanos y Galilea tiene ese tipo. Yo la vi con Arturo”, explicó 'Celeste'.

La presunta expareja de 'El Barbas' también narró que en una ocasión, entre 2004 e inicios de 2005, después de que se había hecho una cirugía estética, Beltrán Leyva se comunicó con ella para decirle que necesitaba una casa en La Condesa de Acapulco. Este sitio, conocido como Casa Mona (estaba en renta para vacacionistas).

Una vez que se consiguió rentar la casa, Celeste le cuestionó a otra persona con quién llegaría el Capo a la residencia, y éste le informó que sería con la conductora de la televisora de San Ángel.

“Ahí vi perfectamente a Galilea. Una Galilea muy diferente a la que había visto años antes en el Baby’O. La Galilea que vi... era un pavorreal. Llevaba un enterizo, un jumpsuit de flores de colores, se veía muy exuberante. Para entonces ya se había sabido (dentro del grupo criminal) del pleito con Lilí Brillanti, ya andaban las dos con Arturo”, narró la mujer.

Según 'Celeste', en algún momento en el que pudo hablar con Arturo Beltrán Leyva, el narcotraficante le dio más detalles sobre lo que sucedía con Galilea Montijo.

“Me puse a platicar con Arturo y me dijo: ‘No, pues ya la tengo de planta’, refiriéndose a Montijo. Le dije que para comprobar iba a subir a la recámara. Yo me metía siempre en toda su vida, tenía derecho de picaporte... Entré a la recámara y ahí estaban las cosas de ella. ‘Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio. ¿Y pa cuando el anillo’, le dije. Pero sin celos, más bien como broma. ‘No, pues ya somos novios’, me respondió”, aseveró la presunta expareja del integrante del crimen organizado.

Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva 'El Barbas' no solo tenían un noviazgo, también recibía exhorbitante cantidad de dinero

En el libro de Anabel Hernández además del noviazgo entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva, también se mencionan las exorbitantes cantidades de dinero que le daba 'El Barbas' a la conductora del programa Hoy para "el gasto".

“‘Ya hasta le tengo su sueldo’. En cuanto me dijo esto salió la pus, todos estaban molestos... Empezó dándole 200 mil dólares en nómina. En nómina significa que se los daba mensualmente, como a su esposa, aunque a ella le daba mucho más... pero a lo que me refiero es que le daba dinero para sus gastos como si fuera su esposa”, habría contado 'Celeste'.

Según la mujer, quien también habría formado parte de la vida personal del Capo, una persona conocida como 'El Ghost' era el encargado de darle el dinero a Galilea Montijo en la Ciudad de México.

“Ellos armaban unas paquitas, si eran 100 mil dólares te daban una paquita más o menos de este tamaño —dice haciendo un espacio imaginario con las palmas de las manos—, de aproximadamente un kilo, porque más que contarlo, lo pesaban. Al principio le pagaban dos paquitas”, relató

