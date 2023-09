Jaime Maussan presenta en el programa Hoy a sus seres no humanos; reta a que lo desmientan

CIUDAD DE MÉXICO.— Jaime Maussan sigue generando controversia, pues a días de presentar “restos no humanos” en la Cámara de Diputados, ahora acudió al programa Hoy no solo a "presentar" a “seres no humanos”, sino que también aprovechó el espació para defenderse de las críticas que se encuentra recibiendo, y para retar a sus detractores a que le demuestren que lo que dice no es verdad.

Así fue como Jaime Maussan presentó restos de “seres no humanos” en el programa Hoy

Luego de que el pasado 12 de septiembre, Jaime Maussan presentó en la Cámara de Diputados “pruebas” de lo que serían “restos no humanos” de cuerpos localizados en Cusco, Perú; el ufólogo fue severamente criticado, pues varios lo tacharon de “charlatán”.

Sin embargo, a días de esa controversial aparición en la Cámara de Diputados, Maussan acudió al programa Hoy donde fue recibido por Andrea Escalona, Tania Rincón, Paul Stanley y Arath de la Torre.

En la emisión matutina, Jaime explicó detalles de los “seres no humanos” que tiene en su posesión.

“Son seres no humanos, de acuerdo al ADN, se han comparado con más de un millón de especies en la tierra, no hay comparación, son seres orgánicos, no son seres armados. Son seres que aparecieron súbitamente y desaparecieron súbitamente; es decir, no hay un desarrollo evolutivo ante ellos ni hay otro posterior, por tanto podemos suponer que llegaron de algún lugar”, explicó el especialista quien llegó al foro con otros dos investigadores.

“Se hicieron imágenes de rayos x, de tomografías en vivo ante Notario público, no sé trató de determinar qué especie es, eso no lo sabemos. Nunca antes los habíamos visto, ya se determinó que no es un cuerpo armado”, agregó Maussan.

Asimismo, aprovechó el espacio para defender su teoría y explicó que pronto se dará a conocer un estudio más profundo que le dará la razón.

“Yo sugiero a los científicos mexicanos, primero vean el ADN, interésense, investiguen esto, porque tarde o temprano se va a demostrar que esto es real, y si esto es real, cambia la historia, nada más y nada menos, se demuestra que convivimos con seres venidos del espacio desde hace más de mil años y se confirma que no estamos solos, y se confirma que el fenómeno que tenemos allá arriba también es real y no es de este mundo”, recomendó el conductor de Tercer Milenio

“Todo esto va a tomar algunos meses, va a tomar algún tiempo, pero se va a hacer real. La Universidad de Ica, la próxima semana es muy probable que dé un informe preliminar, ellos llevan cuatro años investigándolos, un equipo multidisciplinario los ha investigado y se va a dar a conocer, cuando eso ocurra, pues a ver qué van a decir los científicos, ¿qué tampoco es cierto? Esto es verdad”, recalcó el hombre de 70 años.

“Yo pongo mi prestigio, pongo mi carrera, pongo todo detrás de esto, así es que no me digan que no es cierto. Y si lo van a decir, lo demuestran, no que lo digan. Es muy fácil hablar y destruir”, dijo en el foro ante el asombro de los conductores del matutino de Televisa.

No obstante, las declaraciones de Jaime Maussan se dan luego de que se publicara que dichos especímenes presentados por el ufólogo ya han sido objeto de estudio y son conocidos como “las momias de Nazca”.

Así como también un periodista en Perú le exigiera que devolviera las “momias prehispánicas peruanas”, pero Maussan en pleno programa en vivo explotó y debido a lo alterado que estaba finalizó abruptamente la charla con el presentador de TV.