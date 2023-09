¿Shakira despidió a un cocinero por negarse a calentar un pollo? Exempleado acusa a la cantante

ESPAÑA.— Shakira generó gran revuelo tras el lanzamiento de la canción "El Jefe", la cual además de tener polémicas referencia hacía su expareja y exsuegro, fue dedicada especialmente para Lili Melgar, a quien de algún modo le hizo justicia, pues según lo dicho en el tema en colaboración con Fuerza Regida, la mujer fue despedida por los Piqué sin que le pagaran por su trabajo.

No obstante, tras arremeter en contra de su exsuegro, medios internacionales han señalado que ella tampoco es una gran "jefa", ya que también ha despedido injustamente a sus empleados. Tal es el caso de un supuesto cocinero a quien corrió la colombiana por una razón absurda.

Cocinero "exhibe" a Shakira; habría sido despedido por negarse a calentar un pollo

Fue la prensa española que difundió información de un presunto despido por parte de la cantante, mismo que ha sido tachado como exagerado pues al parecer dejó sin trabajo a un cocinero.

En entrevista con el programa Espejo Público, el conductor Javier Ceriani, detalló cómo fue que el chef perdió su fuente de ingreso de un momento a otro.

Asimismo, el presentador del programa de espectáculos Chisme No Like indicó que este presunto caso provino de otro ex empleado de la cantante, un chofer, quien relató pormenores de cómo es trabajar para la famosa y en esas anécdotas salió el tema del despido del cocinero.

El argentino continuó mencionado que, al parecer Shakira necesita que sus empleados trabajen jornadas extenuantes, pues los compromisos que tiene la orillan a exigir que el personal a su servicio esté disponible a cualquier hora y momento.

"Ellos se quejan de que, para Shakira, no había fin para el trabajo. Eran 17 horas, cocinar para muchísima gente...", explicó Javier Ceriani.

Sin embargo, la declaración que más escándalo generó fue la que el presentador del programa transmitido por YouTube dijo sobre un pollo.

Y es que según el comunicador, el motivo de despido del cocinero fue porque éste se habría negado a calentar dicho alimento tras llevar al cabo un extenuante periodo de actividades. Presuntamente, la cantante le habría pedido el pollo en la madrugada.

"Un domingo, habían cocinado para 17 personas y ella quería que se calentase un pollo a las 2 de la mañana y él le dijo: 'No puedo más, no voy a hacerte el pollo'. Ella, automáticamente, los echó a las 6:30 horas y los dejó en la calle", explicó el argentino.

Cabe destacar que, durante el enlace que hizo el conductor de Chisme No Like con Espejo Público, la conductora Pilar Eyre, quien estaba presente, se pronunció en contra de todo lo que declaró Javier, pues señaló que la misma persona les arregla el cabello, y ésta jamás se ha expresado mal de la colombiana.

Asimismo, es importante señalar que todo lo señalado en contra de Shakira han sido testimonios sin pruebas.