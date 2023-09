Apio Quijano expresa rechazo a los Garibaldi; lo tachan de ''ridículo''

CIUDAD DE MÉXICO.— Una vez más, Apio Quijano ha sido blanco de críticas, pues ahora que decidió demostrarle su lealtad a Sergio Mayer, usuarios de redes sociales lo han tachado de "ridículo".

Asimismo, varios han considerado "infantil" e incorrecto su comportamiento, esto luego de que las cámaras de un programa de espectáculos captó el momento en el que el integrante de Kabah "le hizo el feo" a los de GB5 (Garibaldi), quienes forman parte del show de los "90´s Pop Tour". Pero ¿por qué Apio rechaza a sus colegas?

Apio Quijano es captado rechazando a los Garibaldi

Fue durante una reciente emisión del programa Ventaneando, en el que se mostraron imágenes de los ensayos que estaban llevando al cabo todos los grupos que forman parte del "90´s Pop Tour".

En dicho vídeo se dejó ver como cuando los integrantes de GB5 (Garibaldi) estaban practicando sus pasos de baile junto a cantantes de otras agrupaciones como Kabah, pero Apio Quijano permaneció sentado. Incluso, el integrante del 'Team Infierno' trató de ignorar a sus compañeros.

Debido a que su actitud llamó la atención, en entrevista con Charly López, integrante de GB5, éste fue cuestionado sobre el comportamiento de Apio, y aunque no mencionó su nombre dijo que respetaba su postura.

Apio Quijano le demuestra su lealtad a Sergio Mayer y demuestra que el 'Team Infierno' sigue unido

Pese a las críticas que generaron las imágenes en las que se dejó ver a Apio Quijano rechazando compartir escenario con los GB5 (Garibaldi), el exparticipante de La Casa de los Famosos México, ya había hecho la "advertencia" de que esto sucedería.

Hace unos días, Apio y Sergio sostuvieron una conversación durante una transmisión en vivo. En dicha plática, el intérprete de "La calle de las sirenas" le dijo al exdiputado que no cantaría con los GB5 por solidaridad. Tras esta promesa, Mayer externó su amor y agradecimiento hacía el cantante.

"Yo no me voy a subir en las canciones de GB5", dijo Quijano, mientras Mayer sonreía y le contestaba: "Te amo, te amo, te amo. Por algo somos hermanos y somos solidarios", expresó el apodado 'Tata Mayer'.

No obstante, el tema del rechazo a la agrupación GB5 no paró ahí, ya que Sergio Mayer contó que algunos de sus fans le dijeron que cuando suba a cantar GB5 gritaran: "Team Infierno" para demostrar su apoyo al actor y, a la desaprobación de que no hayan incluido a Sergio en sus filas.

"Hay gente que ya compró boleto y que me dijo cuando salgan van a empezar a gritar 'Team Infierno, Team Infierno', se va a poner bueno esto", contó Mayer mientras Apio destacó que seguirán siendo familia aún afuera del programa de Televisa y dejando claro que el 'Team Infierno' sigue unido.

