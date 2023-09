Galilea Montijo sí fue pareja de Arturo Beltrán Leyva; Anabel Hernández revela audios

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde que Anabel Hernández lanzó el libro "Emma y las otras señoras del narco", se reveló con lujo de detalles que supuestamente Galilea Montijo sostuvo una relación sentimental con el líder de uno de los Cárteles más poderosos de México: Arturo Beltrán Leyva, alias 'El Barbas'.

Tras el lanzamiento del libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno", la periodista mexicana una vez más habló de la presunta relación amorosa que sostuvo la conductora del programa Hoy y el capo. Pero ahora, además de testimonios afirmó tener reveladores audios con los que demostrará que lo escrito en su reciente publicación es verdad y, no solo un chisme o difamación como ha dicho Galilea y otras famosos que protagonizan las páginas del libro de la investigadora.

Anabel Hernández filtra reveladores audios como prueba de que Galilea Montijo sostuvo una relación con Arturo Beltrán Leyva

La periodista Anabel Hernández ofreció una conferencia de prensa en la Biblioteca Vasconcelos para promocionar su libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno", y durante dicha presentación la autora del libro "El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo Pasta" comentó que, horas antes habló con la presunta expareja sentimental de Beltrán Leyva, quien está dispuesta a compartir su testimonio frente a cámaras si es necesario.

La periodista Anabel Hernández presentó varios audios como prueba de la información que vertió en su nuevo libro

Es importante señalar que, la mujer identificada como Celeste es quien a través de las páginas del nuevo libro de Anabel Hernández devela detalles de cómo Arturo se relacionó con varias personalidades del medio del espectáculo, entre ellas Galilea Montijo, Paty Navidad, Sergio Mayer, Betty Monroe, entre otras más.

“Hable con Celeste unas horas antes de estar aquí así que aguas, porque esta mujer está decidida a salir a la luz. Hay que darle su tiempo, ella tiene que tomar la decisión, pero cuidado con quien quiera pensar que puede desacreditar un testimonio como éste”, enfatizó la escritora, quien entrevisto a la supuesta expareja del capo para realizar su nueva obra literaria.

No obstante, Anabel Hernández sorprendió todavía más al presentar varios audios como prueba de la información que vertió en su nuevo libro; fragmentos de la entrevista que 'Celeste' le concedió a principios de 2022 en Estados Unidos, fueron reproducidos frente a los asistentes.

La periodista aseguró que ‘Celeste’ la expareja del capo está dispuesta a compartir su testimonio frente a cámaras si es necesario

Es así como en un primer audio, el cual pertenece a una de las revelaciones más importantes de Celeste, la mujer habla de la supuesta relación amorosa que el exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva habría tenido con una de las conductoras más famosas y queridas en México: Galilea Montijo.

“Si quisiera una novela le hubiera hablado a (otro) y hacerme famosa, la realidad son los hechos coactives que se pueden comprobar. En el caso tuvo que dices ‘vamos a hablar de estas señoras del narco’, yo creo que su hablamos de una, lo justo es que hablemos de todas”, comentó la presunta expareja del capo. Pese a que Galilea Montijo ha negado relación con Beltrán Leyva; audios comprobarían lo contrario

“Entonces está el caso de Galilea seguro, seguro; tenemos a Ninel, seguro, seguro, porque yo hablé con ella y sé del dinero que se le dio y Arturo me lo confirmó en la casa de Escarcha... Si Arturo decía ‘me comí a esa pollita’ se la comía y sino se lo comió...”, se le escucha decir a Celeste.

¿Por qué Celeste, la ''expareja'' sentimental de Arturo Beltrán Leyva decidió hablar?

Celeste explicó que decidió romper el silencio sobre su pasado con el capo porque quiere “asumir su responsabilidad” en los hechos que habrían sucedido en la primera década del siglo XXI.