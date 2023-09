Rivalidad entre Galilea Montijo y Lilí Brillanti fue por el ''amor'' de Arturo Beltrán Leyva

CIUDAD DE MÉXICO.— La periodista y escritora Anabel Hernández recientemente publicó su libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno", y una vez más Galilea Montijo protagoniza algunas páginas de esta controversial publicación.

Y aunque desde el 2021, la autora de "“Emma y las otras señoras del narco" dejó al descubierto el supuesto romance que sostuvo la conductora del programa Hoy con Arturo Beltrán Leyva, en este nuevo trabajo Anabel ahonda en cómo fue la relación de la tapatía y el narcotraficante; así como también expone el presunto triángulo amoroso en el que estuvo involucrada Lilí Brillanti y que terminó por convertirse en un escándalo público.

¿Qué pasó entre Galilea Montijo y Lilí Brillanti?

Desde hace varios años se ha publicado sobre la presunta rivalidad que existe entre Galilea Montijo y Lilí Brillanti, la cual se remonta al año 2001, cuando las presentadoras de TV trabajaron juntos en el programa Vida TV.

Y es que años después de que finalizó el programa, Lilí Brillanti reveló que trabajar con Galilea Montijo había sido un martirio.

“Tuvimos varios altercados... una vez me acuerdo... me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba. En otras palabras, que ella era una dama. Yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio ... Era como una amenaza de golpearme”, explicó la también ex conductora de Venga la Alegría.

No obstante el pasado 2022, la periodista Flor Rubio fue quien mencionó que la verdadera razón por la que las conductoras Galilea Montijo y Lilí Brillanti se pelearon fue por Cuauhtémoc Blanco, ya que presuntamente la relación sentimental de la tapatía con el exfutbolista del América habría hecho cambiado a la ahora conductora del programa Hoy.

"Todo se le juntó y se fue a las nubes. No sé si se le subió...” declaró Lilí Brillanti hace unos años.

Aunque tras la publicación del libro "Las señoras del narco: Amar en el infierno", ha solido una nueva versión del origen de la enemistad de Galilea y Lilí.

Galilea Montijo y Lilí Brillanti se pelearon por Arturo Beltrán Leyva

De acuerdo con lo escrito en las páginas del nuevo libro de Anabel Hernández, una mujer de nombre 'Celeste', quien presuntamente fue pareja sentimental de Arturo Beltrán Leyva, reveló que la rivalidad de Galilea Montijo y Lilí Brillanti no habría sido por una cuestión laboral ni mucho menos por Cuauhtémoc Blanco, sino más bien por triángulo amoroso que formaron ellas dos con el Capo apodado 'El Barbas'

Según las declaraciones de 'Celeste', que quedaron plasmadas en el libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno", las dos conductoras de TV habrían sido novias del Capo casi al mismo tiempo.

La mujer afirmó que Lilí Brillanti también tuvo una relación íntima con el líder de los Beltrán Leyva. Asimismo, manifestó que Galilea y Lilí "peleaban por Arturo".

Aunque la confesión más impacte fue en la que señaló que la exconductora de Venga la Alegría "quería embarazar del narcotraficante".

“Brillanti también tuvo una relación íntima con el líder de los Beltrán Leyva... de Lilí Brillanti decían que era una oportunista, la odiaban porque decían que a fuerzas se quería embarazar de Arturo, lo cual estaba prohibidísimo”, explicó 'Celeste'.

Lilí Brillanti estaba obsesionada con Arturo Beltrán Leyva; Galilea Montijo era la preferida

'Celeste', la mujer quien funge como uno de los personajes principales del nuevo libro de Anabel Hernández, debido a las confesiones que ha vertido en ''Las señoras del narco: amar en el infierno'', no solo habló del triángulo amoroso que formaron Galilea Montijo, Lilí Brillanti y Beltrán Leyva; también exhibió a la obsesión de Brillanti con 'El Barbas'.

Y es que según la expareja de Arturo, Lilí no sólo quería obtener "beneficios" de su relación con el Capo, también quería tener un hijo con él: “Sí se acostó con Arturo, ella estaba obsesionada, quería embarazarse”.

Pero 'Celeste' mencionó que a pesar de la supuesta entrega de Lilí, 'El Barbas' tenía preferencia por Galilea Montijo.

“A la que le dio dinero mensual fue a Galilea, no a Lilí, aunque trató de metérsele por los ojos pero Arturo decía: ‘No, es que es muy aburrida y me da hueva’”.

“De Galilea, Arturo me decía: ‘No, pues estoy contento, es bien buena persona, no sabes qué linda, qué dulce, ay mija, te la voy a presentar. Vieras qué sencilla, pues así como nosotros, de allá del pueblo”.

Y, es de esta manera como 'Celeste' confirmó que la ahora conductora del matutino de Televisa era la favorita del líder del cártel Beltrán Leyva.

